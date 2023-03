Prima edizione di "code in festa" al Rifugio di Pollenzo

Domenica 12 marzo si terrà la prima edizione di “Code in festa”, presso il Rifugio Comunale di Pollenzo - Bra, Via Langhe nr. 23.

L’iniziativa è organizzata dalla Associazione L.i.d.a. sez. Alba - Bra ODV con il patrocinio gratuito del Comune di Bra e vuole essere un piacevole momento di incontro, dedicato alla solidarietà verso gli amici a quattro zampe più fragili, bisognosi di una famiglia che li accolga e la promozione delle attività di volontariato, fondamentale per il benessere degli ospiti del canile intercomunale di Bra.

Il programma, dalle ore 10 e per tutta la giornata, offre l’occasione di visitare la struttura, e conoscere da vicino i cani in cerca di una casa, che sono stati trovati sul territorio di Bra e negli altri 21 comuni convenzionati.

Nel corso della giornata bambini e adulti potranno assistere a giochi con gli animali: due saranno le esibizioni di “disc dog”, lanci, figure e sottofondo musicale con l’istruttore Sergio Raffaeli

Operatori e volontari invitano inoltre gli amanti degli animali al fine di trascorre una giornata in loro compagnia: dal più piccolo al più coraggioso, dal più grande al più tranquillo fino ad arrivare al più simpatico, sono i partecipanti che sfileranno alle 15.30, a caccia di applausi; poi alle 16.30 l’atteso momento delle premiazioni dei vincitori. Una parte della sfilata sarà dedicata agli ospiti del Rifugio

Ma non è tutto, ci saranno anche stand di oggettistica e un punto ristoro

Vorremmo - sottolinea la Presidente della L.i.d.a. Sez. Alba Bra ODV, Secondina Sobrero - che “Code in festa” diventasse un appuntamento annuale importante, un momento di festa in cui la struttura si apre alla città e ai comuni vicini per far conoscere i suoi ospiti, i nostri quattro zampe e le attività che i nostri volontari giornalmente svolgono per rendere più serena la loro permanenza in rifugio sottolineando l’importanza dello spazio che dedichiamo agli animali. Infatti, lo scopo della festa è la conoscenza della realtà dei rifugi spesso considerati negativamente mentre donano, anche grazie a voi, una possibilità a chi è stato abbandonato.