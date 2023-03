Racconigi Cycling Team: tutto pronto per l'atteso debutto stagionale su strada

La grande attesa è finita. Tutto pronto in casa Racconigi Cycling Team per il debutto stagionale su strada, in programma domenica 5 marzo nella terza edizione del “Trofeo Città di Ceriale”, competizione riservata alla categoria donne junior curata dalla regia organizzativa dell'A.S.D. G.S. Loabikers di patron Piernicola Pesce. 82 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade della città in provincia di Savona.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 in via Armando Diaz a Ceriale (SV), mentre la bandierina a scacchi che darà il via ufficialmente alla competizione verrà abbassata ale ore 13:00 in punto.

La casacca della formazione di Silvio Traversa, diretta in ammiraglia da Claudio Vassallo con la collaborazione di Camilla Vassallo, di Luca Mesce e di Antonio Vassallo, sarà difesa dalla cuneese di Bra Irene Cagnazzo, quinta classificata al “Campionato Italiano Donne Junior 2022”, dalla cuneese di Savigliano Asia Rabbia, che al primo anno tra le junior ha vinto due maglie tricolori ai “Campionati Italiani su Pista 2022”, ed è stata convocata ai “Campionati Europei su Pista 2022” di Anadia (Portogallo), e dai nuovi acquisti, tutti all'esordio nella categoria junior: Marina Filimon, Arianna Giordani, Giorgia Porro ed Alessia Sgrisleri. L'agguerrita rosa del team piemontese è completata dalla piemontese di Sala Biellese Camilla Marzanati, vincitrice di quattro medaglie ai “Campionati Italiani Donne Junior su Pista 2022” e maglia azzurra ai “Campionati del Mondo su Pista 2022” di Tel Aviv (Israele), dalla cremonese di Castelverde Elisa Roccato e dalla torinese di Caprie Melania Pognant Gros. Marzanati, Roccato e Pognant Gros faranno il loro esordio nella categoria Under 23.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO CITTA' DI CERIALE” A CERIALE (SV):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno) - Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce