ANDUMA – Il nuovo progetto editoriale del Cuneo Volley

#ANDUMA, piemontesismo classico del nostro territorio, è un motto nato nel periodo del covid a sostegno ed identificazione di un progetto del Cuneo Volley, società di pallavolo maschile guidata dal presidente Gabriele Costamagna.

#ANDUMA è un movimento nato con il fine di stimolare imprenditori e lavoratori locali a non mollare nonostante le difficoltà creando un gruppo di collaborazione e sostegno legato all’Associazione sportiva della Cuneo Volley. Questo lo spirito e l’anima della società sportiva che per prima ha deciso di valorizzare le molteplici realtà imprenditoriali radicate sul territorio, creando così una realtà fatta di partner solidi e vincenti dislocati nel cuneese. Aspetto più unico che raro nel mondo sportivo di qualsiasi appartenenza e genere.

L’obiettivo della Cuneo Volley non è solo quello di sviluppare una società sportiva, ma anche quello di sponsorizzare tramite attività di marketing, comunicazione ed eventi il grande valore gli sponsor ed i soci del cuneese che hanno deciso di partecipare al movimento.

Nasce da qui l’idea di presentare ognuno dei soci, raccontando non solo la loro realtà imprenditoriale, ma anche e soprattutto la loro storia personale, mettendo in luce tutto ciò che li rende affini e compatibili al movimento #Anduma non solo come imprenditori, ma anche e soprattutto come persone.

ADRIANO GIORDANA Vice Presidente Cuneo Volley

Un’azienda esemplare, concreta, seria ed estremamente efficiente nella sua semplicità, condotta egregiamente dal 1999. Tre figli ed una famiglia solida, come l’uomo che l’ha accompagnata fino ad oggi nella sua crescita in quarant’anni di matrimonio.



L’affidabilità e la costanza sono indubbiamente le caratteristiche che contraddistinguono Adriano Giordana nel suo ruolo d’imprenditore, di padre, di marito e di uomo.



Vice presidente della squadra BAM San Bernardo dal 2022, ma socio dell’Associazione Sportiva da cinque anni, Giordana rappresenta a pieno lo spirito e l’obiettivo di Anduma, coltivando quotidianamente e ben da prima che entrasse a far parte della società quei valori e principi che fanno del progetto del Cuneo Volley uno scenario senza precedenti.



Il lavoro e la crescita sul territorio hanno contraddistinto il suo percorso aziendale, la sua esperienza risuona perfettamente nelle corde del progetto Anduma, ed è questo il motivo principale per cui si è guadagnato in quest’ultima stagione l’importante ruolo di vice presidente.



Sig. Giordana, cosa l’ha spinta a costruire la sua azienda, la Puliservice? E di cosa si occupa?

Questa è una storia che risale a più di trent’anni fa. Facevo un lavoro di cui non ero soddisfatto, per quanto mi potesse piacere.

Per me il lavoro è sempre stato una componente molto importante della vita, l’ho sempre visto e vissuto come una possibilità di esprimersi, di creare occasioni, di crescere e di confrontarsi mettendosi costantemente in discussione per forgiarsi al meglio.

Credo che fare ciò che vuoi e che più ti appassiona sia il vero segreto per riuscire a lavorare divertendosi esprimendo ciò che di meglio si ha da offrire, ed è semplicemente questo l’aspetto a cui ho dato valore io quando ho deciso di aprire la mia azienda. So da dove sono partito, quanti sacrifici e difficoltà ho dovuto affrontare scegliendo di partire da solo e da zero nella mia avventura imprenditoriale, la forza e la determinazione che ne sono conseguite, e la perenne consapevolezza di tutto ciò hanno mantenuto accesa la mia volontà e la mia passione in tutti questi anni.



Ad oggi la Puliservice ha circa duecento dipendenti la maggior parte dei quali altamente qualificati e formati nel corso degli anni, trent’anni d’esperienza sul mercato piemontese e ligure, e diversi settori di sviluppo e mercato.



La Puliservice eroga servizi di FACILITY MANAGEMENT tramite la gestione integrata dei servizi che garantiscono il buon funzionamento di un’azienda: dalla gestione dei servizi di pulizia e post-cantiere, servizio di manutenzione delle aree verdi di facchinaggio, alla manutenzione degli impianti tecnologici alla gestione dei servizi di pulizia, al front office o all’organizzazione degli spazi di lavoro ai servizi generali. La Puliservice è inoltre un partner strategico nella gestione integrata sei servizi ‘no core’.

Mio figlio, Alessandro Giordana, che ha ad oggi 39 anni, conduce l’azienda da tempo e ormai in autonomia, e questo è indubbiamente uno dei miei più grandi onori.



Quanta importanza ha avuto la sua famiglia nel suo percorso di crescita?

La famiglia per me è fondamentale, è il posto in cui trovo protezione e stimolo da sempre. Una delle mie più grandi fortune credo sia tornare a casa la sera e sapere semplicemente che c’è casa.

Essere felice per me vuol dire sapere che la mia famiglia sta bene. Uno dei miei più grandi obiettivi con i miei figli è sempre stato quello di lasciare loro dei punti fermi, accompagnarli durante il cammino cercando d’insegnargli a rafforzarsi, lasciando che imparassero dalle loro esperienze senza forzare, e ricevendo altrettanto riguardo.

La mia famiglia è stata indispensabile per il mio percorso di crescita, sono loro la prima ragione di tutto.



Cuneo Volley, da quanto tempo è socio e perché?

Mi sono avvicinato alla società in punta di piedi cinque anni fa e fin da subito mi sono trovato a mio agio. Ho percepito che si poteva “costruire insieme” qualcosa d’importante e duraturo per il territorio, e mi sono subito sentito a casa.

Sono stato attratto dalla solidità del progetto e ho voluto, semplicemente, provare a dare il mio contributo.

I miei ricordi sono tornati a quando ero giovane quando l’aiuto di chi ha deciso di tendermi una mano è stato spesso determinante per la mia crescita. Ho visto nel progetto di ANDUMA lo stesso spirito di coinvolgimento e supporto, e ho deciso di rendere il favore aiutando i giovani a mia volta e facendo altrettanto.



Cosa vuol dire per lei ricoprire il ruolo di Vice Presidente?

È una grande responsabilità per me ricoprire questo ruolo. Credo che il mio valore aggiunto in questa posizione sia l’esperienza e la maturità, elementi di cui voglio fare tesoro in questa avventura.

Sono onorato di poter contribuire in maniera così attiva alla crescita del territorio e soprattutto alla crescita dei giovani attraverso lo sport. Le aspettative sono ambiziose su tutti i fronti del progetto, c’è molto lavoro da fare, e siamo solo all’inizio.