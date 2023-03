Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova atteso dal big match con il Racconigi capolista

Nel Campionato di Serie C maschile sabato sera al Pala Tomatis di Villanova Mondovì è in programma il big-match della sedicesima giornata – quinta di ritorno della regular season: infatti il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, attualmente terzo in classifica a -1 dal Val Chisone secondo e soprattutto a +3 sul S. Paolo Torino quarto, ospita alle ore 20.45 la capolista solitaria Racconigi.

Per i monregalesi, che arrivano dal prezioso successo per 3-0 ottenuto a Condove contro il Valsusa, la partita si presenta sicuramente molto difficile ed impegnativa per il valore dei racconigesi, nelle cui file militano atleti del calibro dell’ opposto Ariaudo, già con un passato in A1 nel Cuneo, e gli ex di turno Longo ed Alloatti, ma la formazione biancoazzura, nonostante diversi contrattempi dovuti sia ad infortuni che a malattie di stagione, proverà a sovvertire il pronostico non favorevole ed a conquistare l’ intera posta in palio sia per accorciare dalla vetta che soprattutto per mantenere il vantaggio di +3 sulla diretta inseguitrice S. Paolo Torino.

“Sabato– dice coach Massimo Bovolo – affronteremo la squadra più forte del nostro girone, composta da un mix molto ben riuscito di giocatori particolarmente esperti e tecnicamente di alto livello come Longo, Ariaudo ed Alloatti e giovani alquanto interessanti. Per riuscire a sovvertire il pronostico non certo favorevole e dovremo riuscire a giocare una pallavolo tecnicamente di buon livello, limitare gli errori gratuiti ed affrontare il match con grande umiltà e nello stesso tempo essere molto aggressivi. Loro sono sicuramente molto forti, e la classifica lo sta a dimostrare, ma come sempre noi faremo tutto il possibile per conquistare il successo, il che sarebbe davvero importante tanto per la classifica quanto per l’ autostima e ci permetterebbe di continuare con serenità e convinzione maggiore il nostro percorso di crescita tecnico e tattico.”