A Neive riparte il Festival delle Colline dedicato a bambini e ragazzi

Riparte il Festival delle Colline dedicato ai bambini e ai ragazzi, un'iniziativa che vuole offrire ai più piccoli momenti di aggregazione e di socializzazione attraverso diverse esperienze. Sabato 4 marzo alle 15 nel salone sottochiesa di Neive si terrà il primo appuntamento di una lunga serie che accompagnerà i bambini fino a Settembre, con il supporto del Consorzio Socio Assistenziale e dei comuni di Barbaresco, Castiglion Tinella, Cossano, Mango, Santo Stefano Belbo e Neive.

Il primo laboratorio, denominato "Riprendiamoci per mano", si svolgerà a Neive in collaborazione con l'associazione Artefora, che ha sede a Castiglion Tinella e di cui fa parte l'artista di livello internazionale Ernesto Morales. L'arte diventa uno strumento di conoscenza e di relazione, i bambini saranno accompagnati dall'artista alla scoperta di questo linguaggio. Si tratta di un'esperienza unica che permette ai più piccoli di esprimersi liberamente attraverso il disegno e la pittura, imparando a conoscere il mondo che li circonda.

La seconda tappa del festival sarà a Barbaresco e Castiglione, dove i bambini potranno "restituire" le opere realizzate durante il laboratorio precedente. Sarà l'occasione per i più piccoli di mostrare le proprie creazioni, raccontare la loro esperienza e confrontarsi con gli altri partecipanti.

L'iniziativa è totalmente gratuita e aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie, che potranno partecipare liberamente a tutti gli appuntamenti in programma. Si tratta di un'opportunità unica per i bambini di vivere momenti di socializzazione e di scoperta attraverso attività creative e coinvolgenti.

Il Festival delle Colline è un'occasione preziosa per le comunità locali di creare un legame con i bambini e i giovani, offrendo loro momenti di crescita personale e di divertimento. Grazie al supporto del Consorzio Socio Assistenziale e dei comuni coinvolti, l'iniziativa rappresenta un esempio di come le istituzioni possono contribuire al benessere delle comunità, in particolare dei più piccoli.