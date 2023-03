Inchiesta covid Bergamo, Iss: "Attuare piani pandemici non è nei poteri Brusaferro"

(Adnkronos) - "Non è nei poteri del presidente dell'Istituto adottare piani pandemici o dar seguito alla loro esecuzione". Lo precisa una nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in merito a "quanto si apprende da organi di stampa secondo cui il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro avrebbe impedito l'adozione del piano pandemico". Brusaferro è tra i 19 indagati del'inchiesta Covid per i morti di Bergamo.

"La linea seguita dall’Istituto, su indicazione del suo presidente, durante tutto il periodo della pandemia e sin dagli inizi - continua l'Iss - è stata improntata alla massima precauzione e al massimo rigore scientifico e la cautela è stata la cifra che ha caratterizzato gli indirizzi dell'Istituto in tutte le fasi della pandemia".

"Si aggiunge, inoltre, che al presidente, al momento attuale, non è stato notificato alcun atto relativo all’inchiesta", conclude la nota.