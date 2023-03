Pd, Mattia Santori: "Gente cercava etichetta Sardine, siamo andati avanti"

(Adnkronos) - "Abbiamo dimostrato che il mondo è andato avanti. La gente cercava l'etichetta delle Sardine, come se fosse un qualcosa che uno si attacca addosso e si tiene per tutta la vita. Io ne sono un esempio". Così Mattia Santori ospite di 'L'aria che tira' su La7. "In verità, siamo andati avanti e abbiamo costruito una comunità dal basso, trasversale, che ha lottato per entrare dentro una famiglia politica più grande -h a proseguito - Abbiamo ceduto sovranità e siamo entrati in un movimento più grande. Elly Schlein ci ha dato rappresentanza e siamo arrivati finalmente a creare nel Pd un habitat adatto a tutte quelle forze non riconoscibili o non riconosciute, insomma fini a se stesse".

Alla domanda di Myrta Merlino sulla sua frase "per un Fioroni che se ne va penso che avremo 100 nuovi entranti" nel Pd), Santori ha detto: "Il ragionamento era diverso e poi non lo dice Mattia Santori, lo dicono le 600mila persone che sono andate a votare, chiedendo un rinnovamento, dicendo 'esistiamo anche se in questi anni nessuno ci ha rappresnetato. perché è questa la vera sberla alla vecchia dirigenza, nazionale ma anche locale del Pd"