A Cuneo l'incontro tra le imprese della Granda e l'ambasciatore del Marocco

Venerdì 17 marzo alle 10.30 Sua eccellenza Youssef Balla, ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, sarà ospite di Confindustria Cuneo, in sala Michele Ferrero, per descrivere al tessuto imprenditoriale le peculiarità uniche del mercato marocchino e le opportunità di investimento in un paese che riveste il ruolo di primo porto per il continente africano, ma costituisce anche l’avamposto verso i mercati oltre-Atlantico.



In una realtà internazionale sempre più tendente ad accorciare le catene globali del valore e di fornitura, verranno affrontati temi legati alle capacità infrastrutturali marocchine, alle agevolazioni economiche e burocratiche del paese, nonché ciò che il Marocco propone sia in termini di domanda che di offerta.



Seguirà una sessione di domande e risposte per dare voce alle imprese desiderose di avere maggiori informazioni sul Paese nordafricano.



L’appuntamento è inserito all’interno di una visita cuneese dell’Ambasciatore che prevederà anche altri momenti di confronto, uno dei quali con la Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo.



A tal proposito, Marco Costamagna, presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo, commenta: «Il Marocco è un paese a cui guardiamo con grande attenzione: abbiamo un comparto agro-meccanico molto florido con parecchie attrezzature destinate alla meccanizzazione agricola che possono essere di grande interesse per un paese in forte sviluppo e molto vicino – non solo geograficamente – all'Occidente. Consideriamo la visita dell’Ambasciatore un tassello importante per consolidare i rapporti con quel Paese e un passaggio che sarà propedeutico anche all’intensificazione delle relazioni industriali. La presenza del rappresentante del Regno del Marocco a Cuneo rappresenta per noi l’occasione non solo per gettare le basi di una collaborazione più stretta, ma anche per dare risonanza e visibilità a quelle che sono le peculiarità del sistema imprenditoriale cuneese, su tutte la sua capillarità. Da un punto di vista industriale, infatti, la provincia di Cuneo non si configura come un distretto specializzato in un settore soltanto, ma anche in ambito di meccanica, abbiamo la fortuna di produrre eccellenze tecnologiche in diversi campi, per cui siamo lieti di avere l’opportunità di illustrarle direttamente a chi conosce bene ed in contatto diretto con la realtà produttiva marocchina».