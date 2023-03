A Dronero un bando per la nascita del nuovo bar del teatro

A Dronero erano ormai un paio d’anni che il bar del teatro era chiuso. Un immobile di proprietà del Comune con ampi locali e situato in una bellissima posizione centrale, il cui non più utilizzo aveva suscitato molto rammarico nella popolazione.



L’impegno preso dalla giunta Astesano fin dall’inizio del suo insediamento, le attente valutazioni con il coinvolgimento in particolare del sindaco Mauro Astesano e dell’assessore Marica Bima, hanno portato all’approvazione, lunedì 28 febbraio, dei documenti relativi al bando di gara per l'affidamento in locazione di parte dell’immobile denominato “Palazzo del Cinema Teatro”.



Nell’intento di valorizzare la città nei suoi punti di ritrovo per le persone, l’immobile dovrà essere adibito a bar/ristorante. Tra le clausole scritte ne spiccano due: un ampliamento dell’orario di apertura cinque giorni a settimana fino alle ore 23 e la proposta di attrattive, come ad esempio serate musicali, per ravvivare la città.



“Un progetto ambizioso” - commentano dall’amministrazione comunale - “che vede Dronero in un’ottica di vita collettiva e di utilizzo dei bellissimi spazi a disposizione, per dare la possibilità, non soltanto nel weekend ma anche durante la settimana, alle persone di uscire trovando in città un locale aperto, cosa che attualmente non è così.”



La scadenza del bando è fissata per le ore 12 di lunedì 27 marzo 2023.