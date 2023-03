A Mondovì va in scena "Siamo tutti Medea"

"Certi gesti estremi sono comunemente marchiati come riprovevoli, ma se si osservano le cause che li hanno generati, se si indossano i panni di chi li ha compiuti, non si è più in grado di giudicarli con altrettanta facilità e superficialità. Scopriamo che in fondo siamo tutti un po’ Medea, e quando la vita ci mette alla prova ci tocca attraversare una zona d’ombra, entrare in contatto con una parte di noi che non conosciamo, che ci spaventa, che non pensavamo di avere, percorrere una strada imprevista, compiere azioni di cui abbiamo sempre detto “io non lo farò mai”, che ci sdegnano, che mettono in forte crisi la percezione della nostra identità e che in un certo qual modo annullano ciò che siamo stati fino a quel momento".

Questo è il senso del “viaggio attraverso il mito di Medea e la zona d’ombra in ognuno di noi“ che il Laboratorio teatrale “Cascina Solaro’ proporrà sabato 11 marzo prossimo alle 21 nel salone dell’oratorio della parrocchia di S. Maria Maggiore, in via s. Bernolfo 16 a Mondovì.

I laboratori teatrali della Cascina Solaro, comunità terapeutica psichiatrica di Mondovì, di cui è responsabile la dott.ssa Tiziana Vecerina, sono iniziati nel 2004 con brevi rappresentazioni teatrali, il cui testo veniva scritto dagli stessi pazienti. Nel corso del tempo gli spettacoli hanno acquistato uno spessore maggiore.

La compagnia teatrale si è impegnata nella rivisitazione di alcune importanti opere, tra cui la tragedia greca di Antigone, “La Vita è Sogno” di Calderon de La Barca e la vita della mecenate americana Peggy Guggenheim, fino ad arrivare a: “Siamo tutti Medea”. La regia dello spettacolo è curata da Sara Dho, professionista diplomata presso la Civica Accademia di Teatro “Paolo Grassi” di Milano, che lavora a tutto tondo come attrice, regista, drammaturga e docente di recitazione. Impegnata anche nella conduzione di numerosi laboratori teatrali, dal 2021 Sara Dho guida quello presso la struttura Cascina Solaro. L’appuntamento con ‘Siamo tutti Medea’ al Ferrone è organizzato dal Centro parrocchiale lettura e cultura ‘Franca e Mario Gasco’. L’ingresso è libero. [lgo]