Alla giovane Serena Bonetto il riconoscimento ufficiale dello Zonta Club Alba Langhe Roero

L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Zonta International si unisce alla celebrazione globale dei successi sociali, economici, culturali e politici delle donne. La comunità di Zonta, inoltre, l’8 Marzo festeggia lo Zonta Rose Day, un momento per riflettere sui risultati ottenuti in passato e onorare l’impegno corrente di tutte le persone che lavorano per la parità di genere.

“Ogni anno, le socie Zonta di tutto il mondo celebrano la Giornata Internazionale della Donna e lo Zonta Rose Day, rendendo omaggio alle persone che più sono state d’ispirazione attraverso doni allo Zonta Foundation for Women,” afferma la Presidente di Zonta International Ute Scholz. “È proprio grazie a queste generose donazioni che siamo in grado di costruire un mondo migliore per donne e ragazze.”

Come ricordato dalla Governor del Distretto 30 di Zonta International, nonché Presidente della Consulta Comunale per le pari Opportunità, Ivana Sarotto “Il tema della campagna globale per la Giornata Internazionale della Donna di quest’anno è #EmbraceEquity. Secondo internationalwomensday.com, abbracciare la parità veramente “significa credere profondamente, dare valore e ricercare le differenze come un elemento necessario e positivo della vita. Abbracciare la parità significa capire il percorso necessario perché le donne raggiungano la parità”.

“Zonta International ha abbracciato la parità per più di 100 anni, come grande difensore della parità di genere a livello locale, nazionale e globale” dice Ute Scholz.

Secondo il World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2022, ci vorranno anche 132 anni per colmare il divario di genere.

“È troppo! Esigiamo delle azioni sostenibili per chiudere questo divario molto prima,” afferma Ute Scholz.

La Presidente Zonta Club Alba Langhe Roero, Mara Demichelis, spiega che, “Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna lo Zonta Club Alba Langhe e Roero, con il patrocinio del Comune di Alba e della Consulta Comunale per le Pari Opportunità ha aderito all’iniziativa “Reveal a gem”, promossa da Zonta International a livello distrettuale: ciascun club deve individuare una ragazza che abbia meno di 25 anni e che meriti il riconoscimento di Zonta International. Zonta Club Alba Langhe Roero ha individuato come gemma preziosa per il territorio una studentessa dell'Istituto Einaudi, Serena Bonetto, che ha partecipato alla manifestazione promossa da Zonta International del 25.11.2022 "Alba dice no alla violenza contro le donne", coinvolgente gli studenti dell'ultimo anno degli istituti scolastici superiori albesi. La cerimonia di riconoscimento si terrà il giorno 23.03.2023 ore 17.30 presso il Museo Civico F. Eusebio e sarà un momento importante per celebrare l’uguaglianza di genere, coinvolgendo il Liceo Musicale Leonardo Da Vinci, altro istituto cha ha partecipato molto attivamente alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: l’intrattenimento musicale sarà infatti a cura degli studenti del liceo, la cantante Gloria Cagnazzo e il pianista Andrea Neri”.

Come sottolineato dalla Vice-Sindaco della Città di Alba, nonché Assessore alle Pari Opportunità, Carlotta Boffa, “Volutamente abbiamo scelto come luogo di svolgimento della cerimonia un contesto culturale molto speciale: il Museo Civico F. Eusebio, che custodisce il nostro patrimonio storico e archeologico prezioso e che è diventato da ultimo anche un luogo di incontro e di condivisione per la nostra comunità, dove si esibiscono artisti, in particolare, musicisti e cantanti” .

Ogni progetto di servizio internazionale e programma educativo di Zonta ha l’obiettivo di offrire delle opportunità che cambiano la vita di donne e ragazze, per raggiungere la parità di genere nel mondo. I nostri membri si impegnano a livello locale e nazionale per difendere e diffondere consapevolezza su come porre una fine alla violenza di genere, alla disparità salariale, chiudere il divario di genere nei campi a prevalenza maschile e molto altro.

Per questa ragione Zonta Club Alba Langhe Roero, ha aderito nel mese di marzo dedicato alle donne anche al programma Young Women in Public Affairs (YWPA), avviato da Zonta International nel 1990, che ha lo scopo di valorizzare le giovani di età compresa tra i 16 e 19 anni che dimostrino abilità di leader e operino in attività sociali e civiche, così da incoraggiarle a continuare l’impegno nella vita pubblica. Il concorso si svolge nei 63 paesi in cui Zonta è presente. Grazie al Patrocinio del Comune di Alba, ed alla fattiva collaborazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Boschiazzo e della Vice-Sindaco, nonché Assessore alle Pari Opportunità, Carlotta Boffa, sono stati coinvolti tutti gli istituti scolastici albesi. Nel mese di marzo verrà selezionata dallo Zonta Club Alba Langhe Roero la vincitrice del Bando YWPA che parteciperà automaticamente al premio di Area. La vincitrice di Area parteciperà poi alla selezione a livello di Distretto. Le prime due vincitrici del Distretto 30 diventeranno infine automaticamente vincitrici del premio Internazionale. Con questo bando, scaricabile dal sito della Regione Piemonte, Zonta intende promuovere e incoraggiare la partecipazione delle giovani alla vita pubblica premiando le studentesse che dimostrino attitudine allo studio, al servizio e all’impegno sociale, doti di leadership e dedizione all’avanzamento della condizione della donna sia a livello locale che internazionale. Il premio locale è a cura di Zonta Club Alba Langhe Roero, mentre Zonta International finanzia i premi internazionali.