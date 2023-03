"Alla ricerca della mia bellezza di donna": incontro a Mondovì con Nicoletta Musso Oreglia

Un'esperienza, un momento positivo di condivisione e confronto.

Questi gli obiettivi della serata "Alla ricerca della mia bellezza di donna", organizzata dall'Azione Cattolica e dal Circolo Acli di Carassone a Mondovì, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Nei locali del Circolo Carassonese interverrà Nicoletta Musso Oreglia, mediatrice famigliare e consulente in sessuologia, per proporre un "viaggio" alla riscoperta del bello di essere donne.

"Spero inanzitutto che questa serata possa essere un'esperienza positiva per i partecipanti - spiega la dottoressa Musso Oreglia - "Non sarà una serata-presentazione, ma di confronto e crescita, vorrei soprattutto che le persone uscissero contente dall'incontro".

Al centro della serata tematiche dedicate al "bello di essere donne", con tutte le difficoltà che si incontrano durante gli anni: la vita quotidiana, il rapportocon il proprio corpo, la ciclicità, i cambiamenti dell'età; per scoprire quanto straordinari siano in realtà gli avvenimenti delle vite quotidiane e soprattutto per individuare la via per una felicità possibile.

La serata è in programma martedì 7 marzo alle 20.45.