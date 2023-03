Confesercenti Cuneo, saldi al ribasso: vendite in calo fino al dieci percento nella stagione invernale

“Purtroppo i saldi invernali non hanno avuto il successo che ci si aspettava e, anzi, in certi settori le vendite sono calate”.



È questo il commento di Nadia dal Bono, direttore generale di Confesercenti provincia di Cuneo, sull’andamento dei saldi invernali, che si sono conclusi in questi giorni.



“Purtroppo abbiamo avuto un calo di vendite che ha sfiorato il dieci percento, nonostante le buone premesse dei primi giorni in cui i saldi hanno avuto inizio. Il settore più colpito è quello dell’abbigliamento. Certamente l’inflazione e anche i timori per il futuro hanno inciso sul bilancio delle famiglie, ma anche le vendite promozionali nei giorni a ridosso dei saldi e l’e-commerce hanno influito molto sulle vendite in negozio”.



Conclude il direttore generale dal Bono: “Vedendo, anche lungo le vie centrali delle nostre città, le tante serrande abbassate ed i cartelli vendesi o affittasi, non si può non temere ad una desertificazione per i troppi negozi chiusi. Un’inversione di tendenza non è facile da programmare ma ognuno deve fare la propria parte: i clienti devono scegliere anche il negozio sotto casa, che può dare garanzie che l’e-commerce non offre e, allo stesso tempo, gli esercenti devono venire incontro ai clienti offrendo quei servizi di vicinato che sono fondamentali per chi nel proprio rivenditore cerca anche consigli e suggerimenti, sapendo di potersi fidare”.