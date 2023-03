Cuneo ha ricevuto la “Bandiera comune sostenibile 2023”

Cuneo ha ricevuto oggi a Roma la “Bandiera comune sostenibile 2023”: nel contesto dell’Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni sostenibili (Roma, 2-3 marzo), è stato infatti consegnato alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessore alla pianificazione strategica Alessandro Spedale questo simbolo, a riconoscimento del fatto che Cuneo si è sottoposta negli ultimi due anni al monitoraggio dei 101 indicatori che misurano le politiche locali di sostenibilità, a cura del Centro Studi della Rete.



Tale monitoraggio restituisce annualmente alla città un “Rapporto di sostenibilità” che è ormai diventato strumento ufficiale di monitoraggio del documento programmatico del piano strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile”, elaborato nel 2022 sulla base dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030,



L’assemblea, che si è conclusa oggi, è stato il primo appuntamento nazionale dell’associazione, nata nel 2021 per accompagnare i Comuni nella “messa a terra” di iniziative per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU. Cuneo è parte della Rete dal 2021, cioè fin dalla nascita di questa realtà a cui oggi aderiscono oltre 70 Comuni e città da tutta Italia.



In questi giorni a Roma, sindaci, amministratori locali e dirigenti delle strutture comunali si sono confrontati con ospiti delle istituzioni, del terzo settore e dell’associazionismo attorno ai temi di attualità legati alla sostenibilità, al monitoraggio volontario, alle politiche per l’attuazione dell’Agenda 2030, alle buone pratiche.

La sindaca Patrizia Manassero è intervenuta sul tema della “Carta dei Comuni Sostenibili”, strumento pensato per accompagnare i comuni a camminare verso i nuovi obiettivi che guardano alla sfida della transizione ecologica anche sul piano sociale e culturale.



Secondo la sindaca Patrizia Manassero “l’adesione alla Rete e il sottoporsi periodicamente al questionario è segno della volontà di continuare a camminare nella direzione della sostenibilità. Significa soprattutto avere uno sguardo che tenga in considerazione i diversi aspetti della sostenibilità: ciò è stato fatto per tutti i programmi e i cantieri di rigenerazione urbana avviati negli anni passati (Pisu, Bando Periferie e Agenda Urbana), come per quelli in partenza nei prossimi mesi grazie alle risorse del Pnrr, affinché ciascuno di essi sia un tassello nella costruzione della città sostenibile del futuro. Ogni progetto infatti nasce da una visione d’insieme da parte di chi immagina e progetta una Cuneo sostenibile, accogliente, inclusiva. Sarà nostra cura comunicare e spiegare ai cittadini e alle cittadine il senso di questi progetti e il valore aggiunto che porteranno”.