Granda in Azione: “Sui canoni idrici ha prevalso il buon senso”

“Accogliamo positivamente - commentano i consiglieri provinciali di Granda in Azione Pietro Danna, Annamaria Molinari e Vincenzo Pellegrino - la notizia dell’intesa oggi raggiunta tra Provincia e Regione Piemonte in merito alla suddivisione tra Provincia e Comuni montani dei 3,9 milioni di euro spettanti alla Granda in relazione ai canoni per la derivazione di acque pubbliche”.



“Granda in Azione aveva, infatti, auspicato che la decisione della Regione Piemonte di destinare esclusivamente ai comuni montani tali importanti risorse potesse essere rivista,grazie ad una interlocuzione politica, in senso migliorativo per l’ente provincia, soggetto al quale la legge nazionale riserva tali fondi”.



“Tale interlocuzione – rilevano - è avvenuta ed il buon senso ha prevalso: il nostro plauso va al presidente della Regione Alberto Cirio ed a quello della Provincia, Luca Robaldo, il cui lavoro di sintesi ha fatto si che anche per questa annualità la Provincia di Cuneo possa contare su importanti risorse (circa 1.9 milioni di euro di cui 400.000 destinati per le c.d. strade bianche) da investire nella manutenzione delle infrastrutture viarie site in località montane”.



“Occorre, adesso, lavorare alacremente per tradurre tali somme in interventi sul territorio, per rispondere così alle tante sollecitazioni che riceviamo ogni giorno dai nostri colleghi amministratori”.