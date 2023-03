Peste suina africana: il presidente Robaldo insedia un gruppo di lavoro specifico

Con provvedimento n. 8 del 3 marzo 2023 il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha istituito un gruppo di lavoro specifico sul problema della peste suina africana al fine di apportare ulteriori implementazioni alle misure già messe in campo dall’ente.

Il gruppo sarà costituito dal consigliere delegato Silvano Dovetta e dai due consiglieri competenti per territorio, rispettivamente Massimo Antoniotti ed Annamaria Molinari, in quanto appartenenti all’ambito territoriale 1 di diffusione dell’epidemia.



“Questo aspetto è fondamentale – ha detto Robaldo – per rallentare il più possibile la corsa della peste suina in una provincia che, con le sue 800 aziende e quasi 900.00 capi, rappresenta da sola il 10,6% degli allevamenti suinicoli italiani. Ho percepito le difficoltà del nostro ente, confermatemi dalla struttura, nell’applicazioni delle disposizioni nazionali e regionali ed è per questo che mettiamo in campo strumenti straordinari”.



Poiché la situazione contingente registrata in provincia di Cuneo sul problema della peste suina africana richiede un approccio strutturato e continuativo, il gruppo di lavoro stabile consentirà la partecipazione ai tavoli di un amministratore provinciale che rappresenti l’ente in ogni incontro riguardo all’epidemia.