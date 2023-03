Rifreddo, arriva la fibra ottica

Sembra finalmente chiudersi la querelle per portare la fibra ottica ed internet ad alta velocità nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

La conferma è arrivata nell’incontro avvenuto recentemente tra l’Amministrazione comunale di Rifreddo e Open Fiber, nella quale si è preso atto dell’approvazione del progetto esecutivo per la posa della fibra, che porterà Internet in media Valle Po, con velocità fino a un gigabit. Un fatto molto importante perché consentirà entro il 2023 la realizzazione dei lavori della fibra ottica e di portare la stessa nelle case dei rifreddesi.

“Per arrivare a questo risultato - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - ci sono voluti davvero molti sforzi sia dal punto di vista tecnico che di pressione a vario livello. Alla fine comunque portiamo a casa anche questo risultato augurandoci che possa consentire a chi abita nelle nostre belle zone di disporre degli stessi strumenti di cui dispone nelle grandi città. Entrando più nel dettaglio dell’iter che ha portato all’attuale situazione va detto molte sono state le modifiche al progetto preliminare proposto dei tecnici Open Fiber ormai più di anno fa."

“Grazie - ci spiga vice sindaco di Rifreddo Elia Giordanino - alla forte collaborazione tra l’amministrazione comunale e il referente di zona di Open Fiber Lorenzo Pallavicino siamo riusciti a creare insieme un progetto che coprirà grandissima parte del territorio comunale e raggiungerà più del 90% delle utenze. Dato non scontato, visto che il progetto iniziale era molto più limitato ad una zona specifica di Rifreddo. Inoltre verranno collegati come punti diretti alla fibra ottica tutti gli immobili comunali, tra cui la Scuola Primaria e il futuro Polo dell’infanzia in modo da garantire sempre una didattica all’avanguardia. Oltre a questo il progetto, finanziato dal MiSe, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, privilegia le attività economiche e le aziende in modo da consolidare e attrarre economia nel nostro paese, oltre a essere un grande aiuto per chi opera in ‘telelavoro’ da casa”.



Dal punto di vista tecnico va aggiunto che la fibra verrà stesa sia attraverso lo scavo di minitrincea, sia seguendo i cavidotti dell’Enel. Oltre alla fibra va detto che Rifreddo sarà servito anche dalla banda larga che arriverà via radio. Una sinergia che consentirà anche a chi è più distante dei centri di navigare ad alta velocità. In attesa della realizzazione delle infrastrutture l’amministrazione ha deciso anche di organizzare incontri pubblici, nei quali verrà spiegato più nel dettaglio il progetto alla popolazione rifreddese.