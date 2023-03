Sciopero per il clima a Cuneo, corteo in città: "Non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia dentro me" [FOTO E VIDEO]

Cuneo torna a riempirsi di giovani per lo sciopero globale per il clima: oggi 3 marzo il corteo è partito dalla stazione e attraverserà la città tra slogan e appelli, al grido di "Domani è troppo tardi".

Il punto di arrivo è il Parco della Resistenza, dove ci sarà spazio per gli interventi.

Nel 2022 in Italia si sono verificati 310 eventi estremi che hanno portato a morti e gravi danni economici. Quella dell'anno scorso è stata l’estate più calda della storia Europea e la nostra provincia sta vivendo una vera emergenza idrica. Nonostante tutto ciò, la maggior parte dei comuni e governi nazionali continua a non agire o ad agire in modo insufficiente. Mai come oggi si sente forte la necessità di dare nuova voce alla scienza.



In questo panorama di generale sfiducia verso le istituzioni e peggioramento delle conseguenze del collasso climatico, Fridays For Future, ovvero il movimento globale per la giustizia climatica, torna in piazza per far sentire la sua voce.

I ragazzi cantano: "Non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia dentro me".