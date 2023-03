Tanti lavori e grandi progetti per Valmala, punto di riferimento per fedeli ed esursionisti

Il Comune ha già appaltato il primo lotto, per circa 200mila euro di lavori, per la riqualificazione dei piazzali a parcheggio, e un secondo lotto, di pari importo, sarà realizzato nella prossima primavera. Le opere sono finanziate grazie agli incentivi della fusione.

Anche la Parrocchia e la Diocesi hanno in programma alcuni interventi che saranno realizzati nel corso di quest’anno, grazie a fondi Pnnr e a contributi di Fondazioni bancarie, e che riguardano i camminamenti esterni della chiesa.



“L'’incontro è stato un momento importante per fare il punto sui lavori - dice Gallo - La sinergia tra il pubblico e il privato è fondamentale per rendere questo luogo incantevole sempre più ospitale, non soltanto per i fedeli, ma anche per famiglie, escursionisti e turisti. Stiamo convogliando su Valmala una quantità davvero importante di risorse provenienti sia dagli incentivi della fusione, sia da altri accordi, tra cui quello con la Regione Piemonte relativo all’outdoor di 1.800.000 euro”.



“Questi investimenti - aggiunge Picco - permettono la realizzazione di opere pubbliche impossibili da immaginare senza la fusione con Busca. Valmala con questa scelta coraggiosa ha acquisito potenzialità finanziarie e umane utili ad un grande rilancio del territorio montano. Stiamo facendo del nostro meglio per rendere sempre più piacevole venire a Valmala”.