A Racconigi reati in calo: dal 2019 commessi venti delitti in meno

Secondo i dati della Prefettura di Cuneo, negli ultimi 4 anni, dal 2019 al 2022, a Racconigi si è registrato un complessivo calo dei reati: si è passati da 294 delitti totali commessi nel 2019 a 274 nel 2022. La curva dei reati ha toccato il vertice più basso nel 2020, con soli 248 delitti commessi, numero che però va analizzato tenendo conto delle chiusure dovute alla pandemia.



Per quanto riguarda i reati più gravi, come omicidi volontari, infanticidi o tentati omicidi, a Racconigi non si è registrato nessun caso.



Il numero di furti invece, considerando sia quelli effettuati all’interno di abitazioni sia quelli in attività commerciali o autovetture, è il seguente: nel 2019 se ne sono verificati 83, 68 nel 2020, 71 nel 2021 e 73 nel 2022.



“Grazie anche ad un’interrogazione della minoranza, che ci ha dato modo di mettere in evidenza, anche durante il consiglio comunale, le statistiche sui crimini in città in modo più approfondito, siamo contenti di evincere come la sicurezza a Racconigi sia aumentata negli ultimi anni – commenta il sindaco Valerio Oderda - É comunque da sempre una priorità della nostra Amministrazione quella di continuare a ricercare soluzioni per far sì che i reati, compresi ovviamente i furti, siano sempre più prossimi allo zero”.



E conclude: “Ci teniamo a ringraziare il il Comando dei Carabinieri di Savigliano e la Stazione dei Carabinieri di Racconigi, con cui abbiamo condiviso attività di controllo, riuscendo ad ottenere una pattuglia sul territorio in modo quasi continuativo (24h su 24, per 7 giorni la settimana)”.