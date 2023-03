Diverbio sfociò in aggressione: l’ex socia parte civile nel processo a ristoratore

Si è costituita parte civile la donna classe 1962 vittima della presunta aggressione in ragione della quale il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Asti aveva rinviato a giudizio l’ex socio della donna, un ristoratore classe 1964, residente a Nichelino, nel Torinese, che con la donna aveva a lungo gestito un locale sulle colline del Roero.

Nel processo ora in corso presso il Tribunale di Asti davanti al giudice Andrea Martinetto, l’uomo deve così difendersi dall’accusa di lesioni volontarie in ragione di quanto accaduto in seguito a un diverbio verificatosi tra i due nel novembre 2021, nel locale dell’Astigiano presso il quale i due stavano proseguendo una collaborazione professionale che da oltre vent’anni li vedeva impegnati fianco a fianco, lui a occuparsi della sala e lei della cucina.

Secondo la donna, quella lite, dovuta a dissidi sulla gestione del locale, era infatti sfociata in un più acceso diverbio. Secondo il racconto della donna, l’uomo l’avrebbe prima ingiuriata, dopodiché sarebbe passato alle vie di fatto colpendola con un pugno all’altezza del braccio sinistro, facendola quindi cadere a terra e provocandole lesioni (in particolare una frattura scomposta del perone destro, e una seconda frattura rilevata tramite risonanza magnetica) accertate poi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale "Cardinal Massaia" di Asti con una prognosi di trenta giorni. Furono gli stessi medici a trasmettere il referto al Comando Carabinieri di Canelli, competente territorialmente, che avrebbe quindi delegato la Stazione dell’Arma di Costigliole d’Asti per le successive indagini.

Di altro avviso l’imputato, che sostiene di essere stato provocato e aggredito e di aver semplicemente voluto allontanare da sé la donna, la quale indietreggiando avrebbe perso equilibrio andando a cadere contro una sedia.

Il processo dovrà quindi stabilire l’esatto svolgimento dei fatti. La donna, che lamenta un danno biologico e un’invalidità permanente, è rappresentata dall’avvocato albese Roberto Ponzio, mentre l’uomo è difeso dal collega Maurizio Basile del foro di Torino.

Oltre alla costituzione di parte civile, l’ultima udienza del processo, poi aggiornato al prossimo 21 aprile, ha visto il giudice Martinetto invitare le parti alla ricerca di una soluzione per quanto riguarda un residuo di crediti attinenti ai rapporti societari presso il ristorante.