I vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti per una messa in sicurezza a seguito di un incidente questa mattina, mercoledì 3 marzo a Beinette. Coinvolte due auto. L'incidente si è verificato intorno alle 10.30 alla rotonda che interseca via Vecchia di Cuneo con via Peveragno.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.