Il maltempo lascia il campo al sereno: weekend soleggiato in tutta la Granda

Il maltempo molla la presa da oggi, riportando un periodo più stabile e soleggiato che si estenderà anche ai primi giorni della settimana prossima, anche se non saranno condizioni caratterizzate da alta pressione.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Da oggi venerdì 3 a domenica 5 marzo. Cielo oggi ancora nuvoloso, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie, mentre domani e domenica sarà prevalentemente soleggiato ovunque. Domenica pomeriggio aumento della nuvolosità sulla Liguria, in particolare sul levante.



Temperature in rialzo e che tornano nella media del periodo, con massime che saranno comprese tra 13 e 16 °C. Minime in pianura sui 3/5 °C, anche se laddove l'assenza di vento, nubi e la presenza di neve al suolo lo permetteranno, si potrà anche andare localmente sotto lo 0. Sulle coste liguri tra 6 e 10 °C.



Venti assenti o deboli a regime di brezza e di direzione variabile. Solo per oggi ancora residue correnti settentrionali sul ponente ligure con intensità fino a moderata.



Da lunedì 6 marzo. Condizioni meteo stabili sulle zone interne, mentre sul mare continuerà la presenza di nubi basse sul levante ligure con piogge diffuse lunedì. Tuttavia le correnti in quota saranno prevalentemente occidentali, di conseguenza ci aspettiamo che la stabilità sia solo temporanea e si apra un periodo con veloci perturbazioni atlantiche di passaggio e oscillazioni delle temperature, tipiche del mese in corso.



