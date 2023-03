Gli investitori giapponesi cercano monete per HODL. Cosa significa questo per TMS Network (TMSN), Cronos (CRO) e Cardano (ADA)?

Con un impressionante l'83% degli investitori giapponesi che ha dichiarato di voler fare HODL (Hold On for Dear Life, strategia che si traduce letteralmente come “tieni duro e resta in vita”) delle proprie monete nel prossimo anno e la loro fiducia nel mercato non potrebbe essere più chiara. Ma cosa significa questo per Cronos (CRO), Cardano (ADA) e TMS Network (TMSN) , quest'ultima reduce da una prima fase di presale davvero notevole.

Questo articolo approfondisce la storia e le prospettive di ciascuna di esse.

TMS Network (TMSN)

Sviluppata sulla base di Ethereum, TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata e all-in-one che mira a rivoluzionare il trading convenzionale. TMS Network (TMSN) utilizza la potenza della tecnologia decentralizzata per eliminare la necessità di intermediari centralizzati. In questo modo i trader hanno la libertà di gestire i propri asset e di condurre le operazioni come meglio credono.

TMS Network (TMSN) cerca di risolvere i problemi più importanti del trading odierno, come l'incoerenza dei prezzi, gli alti costi di trading, la manipolazione dei prezzi, la lentezza delle transazioni e la scarsa esperienza di trading.

TMS Network (TMSN) fornisce ai trader materiali e risorse educative, come video tutorial, webinar e guide, per aiutarli a migliorare le loro conoscenze e competenze, a prendere decisioni intelligenti e a operare con fiducia, riducendo la curva di apprendimento e i costosi errori che ostacolano molti.

Inoltre, TMS Network (TMSN) offre ai trader l'accesso a un'ampia gamma di classi di asset, come criptovalute, azioni, cambi e CFD, utilizzando al contempo misure di sicurezza all'avanguardia per garantire la sicurezza degli asset e delle transazioni dei trader.

La fiducia degli investitori in TMS Network (TMSN) è stata notevole e il mercato sembra destinato a seguirne l'esempio.

http://tmsnetwork.io/

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) è la prima rete blockchain in grado di collegare gli ecosistemi Cosmos ed Ethereum. Cronos (CRO) lo fa supportando DeFi, NFT e il metaverso. L'obiettivo di Cronos (CRO) è far sì che un maggior numero di persone utilizzi Web3 rendendo possibile lo spostamento di applicazioni e asset di criptovaluta da altre catene in modo istantaneo, economico e veloce.

I progressi iniziali di Cronos (CRO) sono stati notevoli, con il raggiungimento di un massimo di 0,741 dollari nel novembre 2021. Negli ultimi mesi Cronos (CRO) ha subito un brusco calo, con il prezzo di Cronos (CRO) che, al momento della pubblicazione, è ora pari a 0,07743 dollari. Un calo di quasi il 90%...

Cardano (ADA)

Cardano (ADA), una piattaforma blockchain che prende il nome dalla famosa matematica del XIX secolo Ada Lovelove, utilizza il protocollo di consenso Ouroboros proof-of-stake per validare in modo efficiente le transazioni.

Se si considera la capitalizzazione di mercato, Cardano (ADA) è una società molto forte. Cardano (ADA) è una piattaforma blockchain acclamata come il prossimo passo logico nello sviluppo del concetto di Ethereum grazie alla sua adattabilità, sostenibilità e scalabilità.

Abilitando i contratti intelligenti, Cardano (ADA) spera di stimolare la creazione di una serie di nuove applicazioni finanziarie decentralizzate, token cripto, giochi e altro ancora.

Il prezzo attuale di Cardano (ADA) è di 0,3556 dollari USA, con un volume di scambi nelle 24 ore di 219,92 milioni di dollari. Cardano (ADA) è sceso del 3,21% nelle ultime 24 ore e ora è in calo dell'8,99% dal suo massimo di sette giorni di 0,3907 dollari.

http://tmsnetwork.io/

Conclusioni

Con la fiducia dei giapponesi nel mercato così forte, molti dei maggiori critici della criptovaluta devono ricredersi. Mentre Cronos (CRO) dovrebbe riprendersi dopo un anno difficile e Cardano (ADA) sembra avere un autentico potenziale a lungo termine, è TMS Network (TMSN) , tuttavia, che sembra essere la scommessa più accorta. Dopo aver raccolto l'impressionante cifra di 2 milioni di dollari nel suo presale, gli investitori hanno chiaramente creduto nel suo potenziale di vero e proprio game-changer. Qualunque cosa accada da qui in poi, sembra destinata ad avere un ruolo importante nella gestione della situazione nel 2023.





Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio

Discord: https://discord.gg/njA95e7au6