La spinta verso gli NFT: TMS Network (TMSN), Dogecoin (DOGE) e Blur (BLUR) potrebbero aiutare gli investitori a raggiungere nuovi massimi in criptovaluta?

La corsa agli NFT non accenna a diminuire. Il dilemma per gli investitori, ovviamente, è quello di capire come fare per filtrare la confusione e capire dove si trova il vero valore. Questo articolo esamina le rispettive affermazioni di tre pretendenti molto apprezzati: Dogecoin (DOGE), Blur (Blur) e il nuovo arrivato TMS Network (TMSN) , sulla scia degli impressionanti investimenti che hanno già attirato nella loro fase di presale. Qui di seguito, diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di essi…

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata e completa, costruita su Ethereum, che intende cambiare il modo in cui viene effettuato il trading tradizionale. TMS Network (TMSN) elimina la necessità di intermediari centralizzati utilizzando la potenza della tecnologia decentralizzata. Ciò consente ai trader di assumere il controllo delle proprie attività e di negoziare alle proprie condizioni.

TMS Network (TMSN) lavora per risolvere i problemi più importanti del trading odierno: prezzi incoerenti, costi di trading elevati, manipolazione dei prezzi, transazioni lente e scarsa esperienza di trading.

TMS Network (TMSN) fornisce ai trader risorse e strumenti di formazione - tra cui video didattici, webinar e guide - per aiutarli a sviluppare le loro conoscenze e competenze, a prendere decisioni informate e a eseguire le operazioni con fiducia.

TMS Network (TMSN) offre inoltre ai trader l'accesso a un'ampia gamma di classi di attività - tra cui criptovalute, azioni, FX e CFD - impiegando al contempo misure di sicurezza all'avanguardia per garantire la sicurezza degli asset e delle transazioni dei trader.

La fiducia degli investitori in TMS Network (TMSN) è evidente con l'acquisto iniziale, e il mercato sta seguendo l'esempio.

http://tmsnetwork.io/

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è stato inizialmente creato per "scherzo" da Billy Markus, ingegnere software IBM, e Jackson Palmer, ingegnere software Adobe. Il loro obiettivo? Sviluppare una moneta digitale peer-to-peer che potesse interessare un pubblico più ampio rispetto al Bitcoin, allontanando al contempo Dogecoin (DOGE) dalla sua controversa reputazione.

Nei primi 30 giorni dal lancio ufficiale di Dogecoin (DOGE), avvenuto il 6 dicembre 2013, oltre un milione di persone ha visitato Dogecoin.com.

La prima missione spaziale finanziata da una criptovaluta è stata annunciata da SpaceX il 9 maggio 2021; si tratterà di una missione di rideshare sulla Luna. Su Twitter, Elon Musk ha ufficializzato l'annuncio ed è stato uno dei più convinti sostenitori di Dogecoin (DOGE).

Il valore di Dogecoin (DOGE) oggi è di 0,0852 dollari, in calo dell'1,86% nelle ultime 24 ore e di oltre il 50% rispetto al picco raggiunto lo scorso luglio.

Blur (BLUR)

Blur è un mercato digitale basato su Ethereum che si distingue da altre piattaforme nel mercato degli NFT. Si tratta di un aggregatore di mercati e offre analisi avanzate, eccellenti capacità di gestione del portafoglio e la possibilità di confrontare gli NFT su più mercati. Queste caratteristiche la rendono sempre più popolare tra i trader professionisti di NFT.

Blur è stato lanciato nell'ottobre del 2022 e ha già fatto molti progressi per rendere il trading di NFT un'esperienza migliore. Tuttavia, dopo che le recenti analisi sugli NFT hanno segnalato come "inorganici" l'80% dei suoi scambi, Blur ha faticato a scrollarsi di dosso le accuse di "wash trading", con il risultato di un calo del prezzo del 22% dalla scorsa settimana.

Conclusioni

Mentre Elon Musk continua a promuovere Dogecoin (DOGE) e anche Blur (BLUR) ha i suoi sostenitori - nonostante le recenti accuse di riciclaggio delle azioni - il gioco più intelligente di fronte alla spinta verso le NFT sembra essere TMS Network.

Questa piattaforma intelligente e lungimirante sembra poter essere un vero e proprio fattore di cambiamento in un mercato in cui l'obiettivo è quello di scuotere le cose. Nessuno può dire quanto in alto si spingerà TMS Network (TMSN) , ma di certo sembra che la tendenza sia in un'unica direzione.

