Sudafrica 2023: presidenza annuale del BRICS ed esercitazioni navali con Russia e Cina

Il Sudafrica ha inaugurato con alcune polemiche il suo turno annuale di presidenza del BRICS, il blocco politico-economico delle potenze alternative all’egemonia euroatlantica. Proprio dal lato occidentale delle sue relazioni internazionali arrivano critiche sia velate che pesanti per il presidente Cyril Ramaphosa. Dopo aver subito il biasimo europeo e americano per non aver condannato apertamente l’azione russa in Ucraina, oggi il Sudafrica riceve commenti ostili da coloro che non vogliono che sia parte attiva del BRICS. Un esempio recente è quello delle manovre navali effettuate nella seconda metà di febbraio al largo delle sue coste e che hanno visto coinvolte la Marina della Federazione Russa e quella della Repubblica Popolare Cinese. Come riportato dal sito Strumenti Politici , la mancata rinuncia alle manovre è stata interpretata come una scelta di campo per il Sudafrica. Per tutto lo scorso anno si era infatti mantenuto neutrale, astenendosi alle votazioni ONU ed evitando di schierarsi, ma oggi vuole imporre la sua volontà in politica estera, senza cercare la preventiva approvazione di USA e UE. I vertici della diplomazia sudafricana si sono espressi in modo chiaro: il loro Paese può scegliersi liberamente le controparti con cui intrattenere relazioni e cooperazioni. La presidenza BRICS è infatti una grande occasione per promuovere i propri interessi e quelli di tutto il continente africano, troppo spesso negati o trascurati in occasione di altri consessi globali come ad esempio il G20. Le possibilità in questo senso per i Paesi africani sono state evidenziate proprio all’ultima sessione dell’Unione Africana tenutasi due settimane fa. Il maggiore coinvolgimento dell’Africa negli affari delle potenze emergenti vuole essere il tema della presidenza BRICS di Ramaphosa.