Al Mallé di Dronero incontro con il Prof. Roberto Peano

A Dronero domani, sabato 4 marzo, un’importante iniziativa vedrà protagonista il museo civico Luigi Mallé, prezioso scrigno d’arte e di storia.

Alle ore 16 ci sarà infatti “La zattera dei desti”, incontro con il Prof. Roberto Peano. Ad intervenire saranno Lorena Mina e Ivana Mulatero.

L’iniziativa preannuncia il Primo Festival di Letteratura dal titolo “Il ponte del dialogo”, organizzato dal Comune con il sostegno della Regione Piemonte, che si terrà a Dronero dal 9 al 14 maggio 2023.

Un invito alla storia della filosofia e un accenno di storia personale. Il Museo Luigi Mallé partecipa al Primo Festival di Letteratura attraverso una serie di spin off dedicati a promuovere la lettura, la diffusione e il rafforzamento del suo valore sociale come strumento per la crescita individuale, nonché per lo sviluppo della comunità attraverso la conoscenza degli autori.

Il Prof. Roberto Peano, per lunghi anni docente di Filosofia nei licei di Saluzzo, sebbene in pensione da molti anni, continua ad impegnarsi per stimolare l’uditorio, i suoi “compagni di viaggio” come ama definirli, mantenendo attive le capacità di analisi e di ragionamento “per non invecchiare almeno dal punto di vista logico-critico in questo pragmatismo tecnologico e consumismo edonistico, le insidie dei tempi nostri.”

Il viaggio evocato si svolgerà su una immaginaria zattera che rappresenta il mondo comune entro il quale vivono i desti, ossia tutti noi che non ci siamo abbandonati al sonno della ragione chiudendoci ognuno in un proprio microcosmo privato. Lo strumento principe per attraversare i mari perigliosi del presente sarà la Filosofia, lungamente insegnata e ancora coltivata come l’unica ancora di salvezza, invocata anche dai Governi europei e dagli Istituti culturali affinché venga diffusa e soprattutto mai persa, al fine di formare cittadini abituati a capire i problemi e risolverli “da svegli”, ad occhi aperti, con autonomia di giudizio.

Dall’invito alla storia della Filosofia, ci sarà anche un accenno di storia personale, con la recente pubblicazione, data alle stampe nell’ottobre 2022, dedicata con grande partecipazione ed affetto al padre “Cesarin Pean” e ai suoi ricordi della Grande Guerra: uno stile epistolare a schiudersi su vicende personali che mettono a fuoco gli anni drammatici della Valle Varaita in fiamme nella Seconda Guerra Mondiale.”

Al pubblico sarà dato modo di conoscere sia il volume “Papà nella Grande Guerra” (2022) e sia “La zattera dei desti” (2019), entrambi editi da Fusta editore.