Dogliani, il film di Remo Schellino per la Giornata Internazionale della Donna

In occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – il Comune di Dogliani, attraverso l’Assessorato alle Politiche Culturali, organizza, mercoledì 8 marzo alle ore 21 presso il cinema Multilanghe, la proiezione del film “Stare al Mondo. Per scelta o per destino” del regista Remo Schellino.

Si è scelto di celebrare questa giornata attraverso il ritratto di sette donne che compongono, con le loro voci, una parte della storia locale, nel mondo contadino della seconda metà del Novecento. Donne capaci di scegliere, per loro stesse una vita diversa.

Il lavoro, l’impegno, la vita quotidiana raccontata dalle donne nel secondo dopoguerra. In un territorio storicamente contrassegnato da un’economia agricola e da una forte impronta cattolica, la condizione femminile è stata in parte raccontata nel volume di Nuto Revelli "L’anello forte".

Nell’opera dello scrittore cuneese per la prima volta voci e storie provenienti dal multiforme universo contadino della provincia di Cuneo sono state ascoltate, raccolte e pubblicate restituendo la dignità spesso negata e il valore fondamentale al ruolo delle donne in seno alla famiglia e alla società.

Ma se il modello della donna sposa-madre-lavoratrice dei campi risulta dominante, non mancano, anche in quegli anni di transizione, figure capaci di scegliere per loro stesse un’alternativa di vita, manifestando un desiderio di indipendenza che le allontana dalla famiglia e le porta in direzioni diverse.

“L’estrema diversità delle esperienze delle testimoni – dice il regista Remo Schellino – è stata una scelta di campo voluta e meditata. Impostata sul modello del 'racconto di vita', il fuoco delle interviste si è concentrato in particolare sulla 'scelta', o, al contrario, sull’assenza di scelta in ambito affettivo e lavorativo. La cuoca del Presidente Einaudi, un’emigrata dalla Calabria negli anni ’60, una vedova di un disperso in guerra nel 1943, una maestra diventata primo Sindaco donna in Piemonte, una staffetta partigiana, una suora, la titolare di un dancing. Tutte sette raccontano il loro stare al mondo, per scelta o per destino”.

Le testimonianze: Vincenzina Revellli di Belvedere Langhe, classe 1928, contadina e cuoca Presidente Einaudi; Marianna Elia di Niella Belbo Belbo, nata nel 1941, emigrata dalla Calabria negli anni ‘60; Caterina Morando di Ceva, classe 1924, vedova dopo pochi giorni dal matrimonio di un disperso in guerra sul Fronte Greco nel 1943; Irma Brocardo di Murazzano, classe 1922, insegnante e sindaco di Murazzano, primo sindaco donna in Piemonte; Marisa Ombra di Asti, classe 1925, staffetta partigiana e attiva nei Gruppi di difesa della donna; Suor Delfina Pocchiolla, classe 1933, Priora Generale Congregazione Suore Domenicane di Mondovì; Paola Ghiglia Blengini di Bastia Mondovì, classe 1937, proprietaria dello storico Dancing Paradiso di Bastia.



Remo Schellino, produttore e regista, titolare della società di produzione cinematografica Polistudio, che si occupa prevalentemente di documentari con tematiche storico–sociali.

Parallelamente ha iniziato un’attività privata di archiviazione della memoria storica raccogliendo testimonianze correlate ai principali eventi del Novecento italiano. Collabora con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, con Slow Food e con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo al progetto “I granai della memoria”.



In collaborazione con il Cinema Multilanghe di Dogliani. Ingresso libero. Per informazioni: 0173.70210 | biblioteca.dogliani@gmail.com.