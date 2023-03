"Langhe Expercience Style" tema conduttore delle Giornate della Formazione nel trentennale di attività

Pronto alla partenza della stagione turistica 2023, il Consorzio Langhe Experience ha riunito le strutture associate nelle ormai tradizionali e attese “Giornate della Formazione”, organizzate, in presenza, dal 28 febbraio al 2 marzo scorsi, dopo due edizioni in streaming, per inaugurare l’avvio dei lavori con una carica di energia positiva e tante nuove idee.

Il filo conduttore delle sei tematiche formative affrontate è stato il nuovo “Langhe Experience Style”, un’idea pionieristica in campo turistico lanciata dal Consorzio per celebrare il 30° anno di attività.

Un codice di stile, nuovo servizio per le strutture

«Langhe, Monferrato e Roero sono arrivati ad avere un grande appeal per la qualità dell’accoglienza e dell’enogastronomia, adesso è fondamentale gestire questa crescita con oculatezza e sostenibilità – dice Elisabetta Grasso, direttore del Consorzio Turistico -. Abbiamo ritenuto utile e doveroso pensare ad un progetto che potesse creare qualcosa di nuovo al servizio delle strutture. Così, da confronti creativi interni al nostro team e dalla nostra esperienza trentennale, è nata la guida pratica “Langhe Experience Style”, un codice di stile per l’accoglienza turistica di classe che vogliamo riservare agli ospiti del nostro territorio, con precise indicazioni sulle procedure relative agli standard di qualità, di servizio e di immagine che possa favorire il progressivo innalzamento della reputazione delle nostre colline. Abbiamo messo nero su bianco le linee guida per uno stile riconoscibile e distintivo, perché possa diventare una visione d’insieme consapevolmente condivisa e partecipata.

Con questo manuale, approfondito in occasione delle Giornate formative, desideriamo coinvolgere tutti coloro che lavorano nelle realtà aderenti al nostro Consorzio - hotel, agriturismi, B&B, ristoranti, osterie - così come tutti i nostri partner e collaboratori - guide, autisti, aziende di prodotti tipici e vini, noleggiatori di bici, ecc. - per compiere insieme un altro importante step, consolidare la fama meritevolmente raggiunta dalla nostra destinazione e andare oltre».

Il “Langhe Experience Style” racchiude la filosofia della cura dell’accoglienza di cui il Consorzio si fa portavoce e offre agli hotel e ai ristoranti procedure e spunti tangibili per migliorare l’esperienza del cliente e aiutare chi lavora con metodi di gestione più orientati anche al benessere, con un occhio attento alla sostenibilità.

La Formazione 2023

Oltre 400 le presenze agli incontri delle Giornate della Formazione 2023, organizzati in collaborazione con ACA Formazione e il Consorzio Piccole Dimore di Charme e di Campagna, con la docenza della prestigiosa Società Teamwork Hospitality, la più qualificata a livello nazionale: un’occasione privilegiata per contribuire alla crescita professionale dei titolari e dei membri dello staff, un’opportunità per riflettere sulla gestione delle risorse umane nel settore e un importante momento di networking e confronto tra i più selezionati operatori del territorio.

Il progetto formativo si arricchisce poi, quest’anno, di un altro importante elemento: il Langhe Experience in Tour, un viaggio alla ricerca di ispirazioni in Alta Badia, il 13 e 14 marzo, attraverso le best practice dell’ospitalità italiana, in linea con la visione del nostro territorio, per visitare strutture di assoluto livello da cui trarre esempi utili, incontrando i titolari, che ne racconteranno il concept e la filosofia.