Saluzzo, al Teatro Magda Olivero lo spettacolo "Bataclan"

Venerdì 17 marzo, alle ore 21, a Saluzzo, presso il Cinema Teatro Magda Olivero (ex Politeama Civico),a Compagnia Teatrale Primoatto di Saluzzo porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Bataclan” scritto e diretto da Corrado Vallerotti.

Lo spettacolo è interpretato da Luca Bertero, Donatella Boglione, Mario Bois, Annachiara Busso, Chamir Colasurdo e Elena Forgia.

La pièce vuole raccontare, attraverso una attenta ricostruzione storica, l’attentato al teatro Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015, portando in scena spaccati di vita e dialoghi ricostruiti dalle testimonianze di chi a quella notte è sopravvissuto. “Per non dimenticare” è il messaggio importante che gli attori in scena vogliono trasmettere. Non dimenticare è il solo modo per evitare che gli orrori del passato possano ripetersi ancora.

Prevendita biglietti presso il teatro Magda Olivero in via Palazzo di Città, 15, dalle ore 17 alle ore 19 di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 marzo. Il costo dei biglietti è di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 347.7224307 oppure 3519038507, scrivere alla mail compagniaprimoatto@gmail.com oppure tramite le pagine facebook o instagram della Compagnia Teatrale Primoatto.