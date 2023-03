Icardi: “Centrale Maxiemergenza sarà a Fossano, già individuata l’area. Trattative in corso" [FOTO]

La sua presenza arriva a poche ore dalla partenza per Antiochia dove da due settimane è attivo l’ospedale di campo Emt2 (uno dei dodici esistenti al mondo) della Regione Piemonte. L’assessore giungerà in Turchia, nei luoghi terremotati, insieme alla nuova equipe, anche questa volta coordinata dal dottor Mario Raviolo, composta da circa 80 operatori sanitari. Questi daranno il cambio al primo team di Maxiemergenza partito dall’aeroporto di Levaldigi lo scorso 15 febbraio e composto da 76 tra medici e infermieri. Il loro rientro è previsto in nottata, sullo stesso volo dove saranno presenti i rappresentanti della Regione. Come spiegato dall’assessore, oggi presente nel presidio ospedaliero della città degli Acaja, l’ospedale è l’unico centro sanitario operativo in quell’area devastata dal terremoto.