Bra, l’avvocato Francesco Racca nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Prosegue il lavoro di rafforzamento di Forza Italia in provincia di Cuneo.



Franco Graglia, coordinatore provinciale degli azzurri, annuncia: “Il lavoro che stiamo portando avanti con altri amici in questi mesi sta continuando a dare i suoi frutti. Finalmente posso annunciare la nascita del nuovo gruppo di Forza Italia nella città di Bra. Ho provveduto alla nomina quale commissario dell’avvocato Francesco Racca il quale con entusiasmo sta coinvolgendo nuove persone oltre a valorizzare quelle già presenti. Si tratta di gruppo che sta crescendo nel numero di militanti, cioè persone convinte che sia necessario un centrodestra moderato. Ed è proprio questo l’atteggiamento vincente, mettere al centro della raccolta di persone i valori, la passione, l’umiltà e voglia di fare per il prossimo”.