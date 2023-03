Cuneo, l'opposizione chiede un consiglio comunale straordinario su Piazza Europa

Le opposizioni chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario e urgente per la questione di Piazza Europa, a Cuneo.

La richiesta porta la firma dei Consiglieri Paolo Armellino, Claudio Bongiovanni, Valter Bongiovanni, Giancarlo Boselli, Franco Civallero, Mavy Civallero, Niello Fierro, Massimo Garnero, Noemi Mallone, Ugo Sturlese e Luciana Toselli, secondo i quali “alla luce di una situazione ambientale sempre più difficile, è necessario preservare la Piazza e il suo patrimonio verde”.

Ma, soprattutto, “il progetto di parcheggio sotterraneo non incontra il favore dei quartieri interessati e più in generale delle cittadine e dei cittadini”.

Siccome, però , il Comune ha già annunciato l’imminente avvio di un’asta pubblica nella quale saranno messi in vendita un numero definito di box auto e posti per moto ed auto stesse, i richiedenti a questo punto alzano il tiro e chiedono di porre in delibera alcune precise condizioni.

E cioè, diritto di prelazione per i residenti sull’altipiano, esclusione dall’asta da parte delle società, riservata invece alle sole persone fisiche e veto di presentare una solo offerta di acquisto per ogni persona per singola tipologia di immobile. Infine, si chiede di deliberare che ogni immobile acquistato non potrà essere venduto per un periodo di 10 anni.