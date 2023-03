Il centrodestra ritira l’emendamento sull’abolizione dei ballottaggi

C’è stato, ier l’altro, a Palazzo Madama un vivace scontro tra maggioranza e opposizione sul tentativo della maggioranza di centro destra di infilare all'ultimo minuto un emendamento nel testo della legge elettorale per abolire i ballottaggi nelle città.

Il blitz è fallito ma è scoppiata la polemica con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che hanno alzato barricate. Anche a livello locale, il segretario provinciale del Pd e sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni aveva bollato come “vergognosa” la proposta.

L'ipotesi prevedeva che, nei Comuni con più di 15 mila abitanti, fosse eletto il candidato sindaco che avesse ottenuto il 40 per cento al primo turno. A caldeggiare l’operazione, con la presentazione di un emendamento ad hoc al Senato, erano stati Lega e Forza, i quali avevano chiesto una procedura d’urgenza che ne consentisse la discussione direttamente in aula.

Le opposizioni hanno bollato l’iniziativa un blitz improprio in quanto non concordato in Commissione. Da qui il dietrofront dei proponenti. Tuttavia – da quanto si intuisce - la modifica della legge elettorale amministrativa resta nelle corde del centrodestra che lo ha semplicemente rinviato alla prima occasione utile. In ballo c’è anche l’eventualità di estendere il terzo mandato nei Comuni in cui finora la norma non lo consentiva.

robabile che il limite venga rivisto ma ad oggi non si sa fino a quale soglia di abitanti. Nel Cuneese, la ventilata abolizione del ballottaggio avrebbe riguardato le “sette sorelle”, Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Saluzzo, Savigliano e Fossano. A stretto giro di posta Alba, Fossano, Bra e Saluzzo, dove si torna al voto comunale il prossimo anno.

Verosimile che, nel frattempo, qualche novità venga introdotta.