Cuneo, referendum tra il personale scolastico all’Itis Del Pozzo

Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Snals e Gilda sperimentano, per la prima volta nella provincia di Cuneo, la modalità del referendum consultivo presso l’Itis Del Pozzo di Cuneo per la stesura di un contratto di secondo livello migliorativo.

“Il referendum – spiegano i sindacati promotori della consultazione - è stato indetto a seguito di un incontro svoltosi presso la dirigenza dove, da parte di alcune organizzazioni sindacali, si rilevava la necessità di aggiungere alla parte normativa alcuni contenuti a tutela del rispetto e della dignità del personale e si chiedeva la correzione di alcune evidenze di non legittimità ed opportunità nella parte contabile del contratto.

Oggi dopo due anni di Covid – scrivono - il contratto risulta obsoleto, e le organizzazioni sindacali si sono operate cercando la collaborazione con tutte le Rsu per renderlo maggiormente efficiente ed efficace ma hanno trovato la ferma opposizione del dirigente scolastico”.

I tre sindacati della scuola chiedono che “vengano applicate adeguate politiche ed azioni a vantaggio di tutto il personale della scuola e nel rispetto della dignità dei compensi e della persona.

Lanciano, al contempo, un appello a tutte le scuole ed a tutte le comunità educanti, perché – spiegano – “si tratta di una problematica che coinvolge tutti, dalle famiglie per i propri figli, ai sindacati ed ai lavoratori. Non ci si deve spaventare di procedure democratiche come quella dell’iniziativa referendaria proposta ma si deve invece dare spazio ad esse più di quanto non si facesse in passato dati anche i fatti di cronaca che stanno offuscando il mondo della scuola”.

La consultazione si svolgerà lunedì 6 marzo dalle 9 alle 16 sullo spazio pubblico antistante la scuola in quanto “i locali assegnati dalla dirigenza – osserva Doriano Ficara della Flc Cgil – appaiono poco idonei al servizio richiesto e non è stata accolta la richiesta di poterlo tenere in altri locali”.

“Visto lo scarso senso di ospitalità della dirigenza dell’istituto scolastico – aggiunge il sindacalista – abbiamo ritenuto di fare istanza di occupazione di suolo pubblico ed allestire un gazebo all’entrata della scuola per poter svolgere le operazioni di voto”.

Alla proposta di referendum non hanno aderito le sigle sindacali Cisl e Uil Scuola.