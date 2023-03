Cuneo, studenti Enaip inaugurano il laboratorio “e.DO Learning Center” del Rondò dei Talenti

È stato l’ingegner Luca di Meo, insegnante dell’Enaip (Ente ACLI istruzione professionale, con sede in corso Garibaldi), con i suoi studenti del terzo anno del corso per operatore elettrico, ad effettuare le attività dimostrative, durante l’inaugurazione riservata alle autorità e alla stampa, del laboratorio “e.DO Learning Center”, avvenuta il 1° marzo, al Rondò dei Talenti.

Si tratta di un grande progetto didattico creato grazie alla collaborazione della Fondazione CRC con la Comau S.p.a. e Plin-Project for Learning Innovation, che permette a giovani e ragazzi, da 8 a 19 anni, di scoprire gratuitamente la robotica, la programmazione informatica (coding) e le materie Stem, cioè la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica, utilizzando dei piccoli robot a loro disposizione.

La Fondazione CRC aveva contattato nei mesi scorsi l’Enaip per offrire la possibilità di formare dei propri docenti, e l’Ente ha subito risposto con entusiasmo all’invito, inserendo due insegnanti nel percorso di formazione, per ottenere la certificazione come “facilitatori e.DO”, che permette loro di accogliere e guidare gli studenti durante le lezioni nel laboratorio.

“Siamo sempre avidi di sviluppo e formazione per i nostri insegnati e studenti – ha detto la direttrice dell’Enaip di Cuneo, ing. Alessia Cesana -. I ragazzi della classe terza del corso per operatore elettrico, accompagnati nel nuovo laboratorio, hanno dimostrato grande flessibilità mentale e si sono subito destreggiati con abilità nell’uso di questi robot che, utilizzando un sistema di assi cartesiani e un tipo di programmazione trasversale, possono servire in tante classi, non solo quelle per operatori elettrici”.

Molto soddisfatti dell’esperienza anche gli studenti presenti all’inaugurazione. Tra loro, Nadina Canavese, Alex Beldeki e Matteo Stingi hanno detto: “Ci piace molto questa esperienza, anche perché ci aiuta a imparare cose nuove e a capire meglio quelle che già conosciamo, in modo divertente e stimolante”.