"Scatta il tuo Natale": la Regione premia la primaria di Pagno al concorso fotografico

È la scuola primaria di Pagno, in valle Bronda, l’istituto del Cuneese che si è aggiudicato i 1.000 euro messi in palio dalla Regione Piemonte per il miglior elaborato fotografico del concorso “Scatta il tuo Natale” edizione 2022-23.



Ne dà notizia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni: «Le mie congratulazioni ai bambini, alle loro insegnanti e dirigenti scolastiche. Il loro presepe fatto di tappi – colorato, divertente ed ecologico - è stato giudicato la migliore opera fra le nove presentate dagli istituti della provincia di Cuneo. Riceverà la somma di mille euro, che saranno destinati all’organizzazione di una visita didattica per sostenere la voglia di ripresa di queste attività dopo la pandemia».



Spiega Bongioanni: «La partecipazione a questo concorso, ideato e promosso dall’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, è stata straordinaria e testimonia la validità di un’iniziativa volta a coinvolgere la fantasia e creatività dei bambini attorno a valori fondanti della nostra storia e cultura come quelli del Natale. Sono valori che non vanno rimossi o annacquati perché, grazie al gioco e al lavoro di gruppo, hanno dimostrato ancora una volta quanto siano in grado di costruire integrazione, conoscenza e rispetto reciproco».



Il concorso “Scatta il tuo Natale” ha visto la partecipazione a livello regionale di oltre 4.300 bambini di 64 scuole primarie. Otto le vincitrici - una per ciascuna provincia del Piemonte.



Pagno si è imposta fra le nove scuole primarie della provincia di Cuneo che hanno inviato in Regione le immagini dei loro elaborati natalizi (presepi, alberi, addobbi, installazioni):



Alba, Scuola Primaria Gianni Rodari

Barge, Scuola Primaria

Canale, Istituto comprensivo

Fossano, Scuola Primaria San Domenico

Monterosso Grana, Scuola di valle

Neive, Scuola Primaria Franco Piccinelli

Pagno, Scuola Primaria

Scarnafigi, Scuola Primaria Capello

Sant’Albano Stura, Scuola Primaria