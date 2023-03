Volley femminile A1: nella trasferta di Perugia Cuneo va a caccia di punti e progressi

Dopo essere tornata al successo a Macerata, domenica 5 la Cuneo Granda S.Bernardo va a Perugia per un'altra sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e post season (ore 17, diretta www.volleyballworld.tv). Se le padrone di casa sono determinate a vincere per tenere alle spalle una Pinerolo che con il punto strappato a Conegliano si è portata a una sola lunghezza di distanza, le cuneesi sono consapevoli che un successo al PalaBarton chiuderebbe di fatto il discorso salvezza, oltre a dare continuità e slancio verso l'ultimo scorcio di regular season. In un campo tradizionalmente difficile per le gatte, espugnato per la prima volta soltanto nella passata stagione, la formazione allenata da coach Bellano dovrà alzare il livello di gioco espresso a Macerata per avere la meglio su una squadra dotata di buone individualità e chiamata a riscattare le ultime due sconfitte, quelle con Bergamo e Pinerolo.

CON MILANO E BUSTO DI SABATO La Cuneo Granda S.Bernardo disputerà le ultime quattro partite di regular season tutte di sabato: sabato 18 le gatte saranno di scena alle 20 all'Arena di Monza contro la Vero Volley Milano, poi i due impegni casalinghi con Scandicci (sabato 25, ore 20:30) e Busto Arsizio (sabato primo aprile) e la trasferta a Novara di sabato 8 aprile.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO A Macerata serviva una vittoria piena e convincente, e così è stato. I tre punti hanno dato fiducia e morale alla Cuneo Granda S.Bernardo, ma anche la consapevolezza che il successo del Banca Macerata Forum deve essere solo un punto di partenza per un finale di campionato in cui trovare finalmente quella continuità che è stata il tallone d'Achille di tutta la stagione biancorossa. In questa ottica affrontare nelle ultime sei partite squadre che non faranno sconti perché in lotta per la salvezza (Perugia e Pinerolo) e per il miglior piazzamento possibile nella griglia play off (Milano, Scandicci, Busto e Novara) è il viatico ideale per alzare l'asticella e arrivare alla post season con la giusta consapevolezza nei propri mezzi. In casa biancorossa c'è la convinzione che per una serie di motivi la miglior Cuneo possibile non si sia ancora vista: adesso, a quasi un mese dall'arrivo in panchina di Bellano, capitan Signorile e compagne sono chiamate a dimostrare dove può arrivare Cuneo nella sua annata più travagliata da quando è nel massimo campionato.

AGNESE CECCONELLO, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «A Perugia sarà una bella lotta tra due squadre che devono portare a casa punti. Sappiamo che troveremo una squadra agguerrita e vogliosa di riscatto, ma penso che con la giusta grinta e la giusta concentrazione e la fiducia nei nostri mezzi che la vittoria di Macerata ci ha restituito potremo fare bene. Dobbiamo fare il maggior numero di punti possibile nelle ultime sei giornate di regular season, iniziando dalle partite con squadre di medio-bassa classifica come Perugia e Pinerolo».

LE AVVERSARIE La Bartoccini-Fortinfissi Perugia ha cambiato molto rispetto alla gara di andata del 20 novembre scorso: via le statunitensi Dilfer e Samedy, dentro la palleggiatrice portoricana Raymariely Santos e la centrale francese Clémence Garcia, oltre al ritorno dell'opposta polacca Monika Galkowska. Negli ultimi due mesi le magliette nere hanno conquistato cinque dei loro dodici punti in classifica con il successo al tie-break su Macerata del 14 gennaio e la netta vittoria su Casalmaggiore del 12 febbraio.

I PRECEDENTI Cuneo avanti 6-4 e vittoriosa 3-2 nella gara di andata

LE EX Binto Diop ha vestito la maglia di Perugia nella passata stagione

GLI ARBITRI Boris e Carcione

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10