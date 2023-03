La ricetta dei Maritozzi quaresimali, i dolci indicati per il venerdì di magro

In Quaresima è d’obbligo il venerdì di magro. Sobrietà e niente carni in tavola, ma pesce e verdure di stagione. Per il dessert, un dolce ricco di storia che sin dagli antichi romani prelude ad una festa: il maritozzo. Questa ricetta è anche rispettosa della dieta vegana e va bene tutto l’anno per la merenda dei bambini.