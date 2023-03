Riaprirà probabilmente solo domani mattina il colle della Maddalena, chiuso dalla scorsa domenica per neve. Sono in corso adesso le operazioni di disgaggio artificiale delle valanghe con Daisy Bell, il sistema di esplosioni pilotate per mezzo di una speciale campana montata su un elicottero.

Sul posto anche le forze dell'ordine, oltre alla sindaca di Argentera Monica Ciaburro.

Seguiranno la pulizia della strada, la valutazione della Commissione e il conseguente via libera per la riapertura.