Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con Time Out; Ospiti Noemi Signorile, Claudio Basso e Giulia Bartesaghi

Come ogni venerdì, anche questa sera alle ore 21, ritorna puntualmente “Time Out”, il format sulla pallavolo femminile di serie A1 e A2. Il titolo della puntata numero XVII è “POOL PROMOZIONE…ULTIMA CHIAMATA”, visto che nel week-end è in programma l’ultima giornata della Regular Season di serie A2 e ancora resta da stabilire un ultimo posto per la Pool Promozione.

Una lotta che al momento riguarda esclusivamente due formazioni del girone A: Tecnoteam Albese Como ed Hermaea Olbia. Come ospite, in compagnia di Matteo La Viola, ci sarà il vice allenatore della Lpm Bam Mondovì Claudio Basso. Il primo collegamento, invece, vedrà come protagonista la palleggiatrice, nonché capitana della Cuneo Granda San Bernardo, Noemi Signorile. Un secondo collegamento è previsto con la schiacciatrice della Chromavis Eco Db Offanengo Giulia Bartesaghi.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste raccolte con Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Beatrice Giroldi (Lpm, Marika Longobardi (Lpm) Silvia Bussoli (Wash4green Pinerolo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo) e Giuditta Lualdi (Uyba Busto Arsizio), Sofia Ferrarini (Esperia Cremona), Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri).

Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.