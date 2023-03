Volley A2M. Cuneo in trasferta a Prata per una sfida che vale i playoff. Lanciani: "Voglio essere utile alla squadra" (VIDEO)

Quintultima giornata di regular season per il campionato di serie A2 maschile, con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in trasferta nell'anticipo che si gioca domani sera (sabato 4 marzo) alle 20.30 sul campo della Tinet Prata Pordenone.

La squadra di Max Giaccardi è chiamata al riscatto dopo il doppio passo falso nelle ultime due giornate, a Vibo Valentia e, domenica scorsa, in casa contro Santa Croce.

Due ko che hanno interrotto la marcia di Botto e compagni verso la parte alta della classifica: ora i cuneesi, settimi a quota 31 punti appaiati da Ravenna e dalla stessa Prata, rischiano davvero grosso: con la qualificazione ai playoff tutta da conquistare, un'agevole posizione nella griglia di partenza della coda di stagione sembra alquanto difficile. Ai biancoblu il compito di smentirci.

Intanto c'è da superare l'ostacolo Tinet, in quello che si presenta come vero e proprio spareggio per i playoff: perdere anche in Friuli significherebbe complicare ulteriormente una situazione quantomeno difficile.

Gli allenamenti settimanali sono scorsi, come sempre, all'insegna di un'apparente serenità e i tifosi si aspettano una partita gagliarda.

All'andata fu un agevole 3-0 per Cuneo, ma Prata di Pordenone arrivò in Piemonte priva di alcuni giocatori: domani sera, c'è da giurarci, sarà tutta un'altra storia.

Ad introdurci nel clima pre gara è il giovane Filippo Lanciani.