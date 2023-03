Caduta in montagna ai soffioni di Gaiola: sul posto l'elisoccorso

Incidente in montagna, intorno alle 16.15 di oggi - sabato 4 marzo - quando una chiamata è arrivata ai Vigili del Fuoco per il soccorso di una persona caduta in uno dei soffioni di Gaiola, suggestive cavità naturali dalle quali fuoriescono vapori leggeri, creando un’atmosfera molto particolare (il più grande misura circa 2 metri di diametro e 20 di profondità).

La vittima della caduta (un escursionista che stava percorrendo l'anello dei soffioni boraciferi) sarebbe vigile e cosciente, ma al momento è ancora in corso l'intervento dei soccorsi, con la presenza di due elicotteri, elisoccorso e Vigili del Fuoco.