È scomparso a 72 anni "Bobo El Barbé", per quasi cinquant'anni parrucchiere di tanti fossanesi in centro storico

La sua era una di quelle botteghe in cui ci si ritrova per due parole, un po' di pettegolezzi, leggere il giornale, e scambiare un'opinione sull'attualitá. Non solo un negozio di barberia.

Francesco Cravero, per tutti Bobo "El Barbé" (Bobo il barbiere), si è spento sabato 4 marzo presso il nosocomio saviglianese. Classe 1951, Cravero era molto conosciuto in cittá, complice il suo mestiere di bottega, dove per quasi cinquant'anni centinaia di fossanesi si sono fatti spuntare i baffi, rasare la barba e acconciare la capigliatura.

Nel 1964, a quattordici anni, aveva cominciato a lavorare con lo zio Gianni nel negozio aperto qualche anno prima. All'inizio "bocia" e poi, dagli anni '80, titolare del negozio, é stato un punto di riferimento in centro storico per generazioni di uomini.

Tifoso bianconero, e appassionato di pesca e di orticoltura, oltre che delle passeggiate in montagna, lascia la moglie Bianca e il fratello Giuseppe, con la moglie, la cognata, la suocera e diversi nipoti.

Le esequie di Francesco "Bobo" Cravero si terranno lunedì 6 marzo alle ore 11 in Santa Maria del Salice, dove domenica 5 alle 19.15 verrà recitato il Rosario.