Appuntamenti nella Granda per questo primo fine settimana di marzo

Appuntamento per sabato 4 marzo alle 18.30 presso la Locanda del Sorriso a Trinità di Entracque con una delle serate/ciaspolate in Valle Gesso in compagnia della guida parco Luisa Sorrentino e della musicista Silvia Mattiauda. Iscrizione obbligatoria. Al rientro, verso le ore 21, cena presso la Locanda del Sorriso che offre la possibilità di pernottamento e di noleggio delle ciaspole.

Info: www.areeprotettealpimarittime.it/agenda/2524/notturna-musicale

Sabato 4 e domenica 5 marzo a Moiola proseguono gli appuntamenti con il laboratorio teatrale, a cadenza mensile, per bambini, adolescenti, famigli e adulti "Quando l’orso si risveglia". Alla fine del laboratorio verranno presentati dei piccoli spettacoli. Le attività sono coordinate dallo sportello Montagna Futura, un servizio di informazioni rivolto, prima di tutto, ai giovani della montagna. Il laboratorio sarà diviso in base all’età dei partecipanti.

Tutte le info su: www.montagnafutura.com

Gli Alpaca di MairAlpaca sono pronti ad accogliere i visitatori con una serie di attività e passeggiate. Domenica 5 marzo sono in programma gite tra boschi e antichi borghi, della durata 1ora e 30 minuti circa con partenza da Canosio. Filippo, l’allevatore di questi animali, sarà pronto a rispondere ad ogni curiosità sul mondo alpaca, Marco Sarale e Fulvia Girardi saranno le guide di questa esperienza unica nel suo genere. Costi: adulti € 10 bambini 5/11 anni € 5 bambini 2/4 anni gratis. Orari di partenza: Ore 10.30/ 13.30. Info: www.facebook.com/MairALPaca

Domenica a Frabosa Sottana grande spettacolo in compagnia di Yuri "Il Bollaio Matto" presso il parco divertimenti Village di Prato Nevoso. Info: https://pratonevoso.com/2022/gli-eventi-del-village





Ultimi appuntamenti di Carnevale nella Granda!

Domenica 5 marzo è in programma a Dronero alle 14.30 "Cent'anni in carrozza", sfilata dei gruppi mascherati e con il gran finale dei tradizionali carretti tirati a mano.

Info: www.facebook.com/proloco.dronero

A Paesana domenica 5 marzo alle 11 ci sarà la sfilata allegorica. Ritrovo in piazza Santa Margherita, dove i gruppi mascherati della provincia e i carri partiranno in direzione di piazza Santa Maria, sfilando per le vie del paese. Ad accompagnare il tutto la tradizionale polentata a cura degli Alpini, anche da asporto. Nel pomeriggio la cerimonia di investitura ufficiale della corte di Re Desiderio e la sfilata conclusiva, con corteo a ritroso verso S. Margherita.

Info: www.facebook.com/people/Carnevale-di-Paesana/100064157641871





Domenica 5 marzo nella provincia sono in calendario mercatini di antiquariato e non solo.

A Savigliano va in scena il mercatino dell’antiquariato organizzato da Gloria Monasterolo.

Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino alle 19 e, in caso di maltempo, c’è posto per tutti sotto i lunghi portici della città. In piazza Garibaldi a Neive dalle 10 alle 20 ci sarà il primo appuntamento con il Mercatino dell'antiquariato che si terrà ogni prima domenica del mese da marzo a dicembre. Anche a Monbarcaro il mercatino dell'antiquariato e artigianato di qualità si svolgerà ogni prima domenica del mese nel centro storico, a partire dal 5 marzo.

A Piasco dalle ore 9 alle 17 in via Giolitti, è in programma una giornata dedicata alla biodiversità con scambio di sementi autoprodotte riproducibili e non manipolate. Alle ore 13 ci sarà il pranzo autogestito da condividere, portando piatti, posate, bicchieri, alle 15 sono previsti “Cerchio della parola, fare comunità, seminare il futuro” e la “danza dei semi”, laboratorio per bambini a cura della Milpa Orto collettivo. Evento gratuito. Info: www.facebook.com/milpaortocollettivo





Spettacoli e musica

Ecco alcuni dei tanti appuntamenti in programma nella Granda per sabato 4 marzo.

Ai Magazzini Merula a Roreto di Cherasco, è in programma alle 16.30 il concerto degli Eregion. Quella che nel 2012 nasce come cover band, che proponeva musiche dedicate agli appassionati di ruolo, con il passare del tempo ha cambiato pelle. La vena creativa della band, infatti, porta alla composizione di canzoni proprie orientate verso sonorità epiche e molto melodiche. Le tematiche trattate sono quelle delle comuni passioni: fantasy, storia e mitologia norrena. Ingresso gratuito. Info: www.merula.com

Al Museo Civico "Federico Eusebio" di Alba alle 17.30, la rassegna Musica in Museo presenta il concerto “Bella figlia dell’amore”, tenuto dalla classe di canto lirico della professoressa Sonia Franzese del Civico Istituto Musicala Lodovico Rocca.

Gli allievi e allieve dell’Istituto musicale presenteranno al pubblico arie tratte dalle più note opere liriche: dal Barbiere di Siviglia di Rossini a Così fan tutte di Mozart, dalla Traviata di Verdi all’Elisir d’Amore di Donizetti. Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio

Sabato alle 20.45, sul palco del Teatro Toselli di Cuneo è in programma lo spettacolo "I Tre Lilu in concerto" nell’ambito dell’evento benefico “Un sorriso per Giorgia edizione 2023” organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Prenotazione obbligatoria. Il gruppo presenterà lo spettacolo “Mutandem”. Ad accompagnarli durante la serata troveremo come ospiti i Mishkalè. Info: www.legatumoricuneo.it e www.facebook.com/liltcuneo

A Bene Vagienna alle 21 andrà in scena al Teatro Dogliani “Unico figlio di madre vedova”, con la Banda Brusca, compagnia teatrale di Bene Vagienna. Ingresso libero.

Sempre alle 21, il gruppo amatoriale teatrale “I Fanpanen di Trana” metterà in scena, al cinema teatro comunale di piazza Boetti a Caramagna Piemonte, la commedia in due atti in dialetto piemontese, scritta e diretta da Stefano Morello “La Nina, la Pina e la Santa Maria”.

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Questa sera in teatro…” al teatro Bongiovanni di Sommariva del Bosco. Sabato 4 marzo alle 21 sul palco la Compagnia Piccolo Teatro di Bra porterà in scena il musical “Ephraim e Lia storia di una buona novella”.

Info: www.piccoloteatrobra.it/calendario

Sabato alle 21 al Teatro Busca di Alba andrà in scena la comicità di Max Angioni, che proporrà “Miracolato”. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati in una scena minimalista in cui Angioni racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport e alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna.

Info: www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/teatro-sociale , disponibilità biglietti su: www.ticket.it/teatro/evento/miracolato-con-max-angioni.aspx

Il cantautore Edda salirà sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo sabato alle 21, in occasione del quarto appuntamento della stagione musicale “Magda Groove”. In occasione della serata, Edda con un set full band presenterà il suo nuovo disco “Illusion” che rappresenta un nuovo viaggio artistico in cui il cantautore milanese indossa abiti nuovi, cuciti con maestria dalla produzione artistica di Gianni Maroccolo, una delle più importanti figure del rock italiano. In apertura si esibirà Roncea. Info: www.cinemateatromagdaolivero.it , biglietti: www.mailticket.it/manifestazione/PS34/edda

Sempre alle 21 al teatro Don Bosco di Cuneo, andrà in scena "Un prèive ant la fiòca", commedia dialettale in due atti. I biglietti si possono acquistare il sabato dello spettacolo a partire dalle 20.15. È anche possibile prenotare i biglietti entro le 24 del giorno precedente lo spettacolo scrivendo alla mail prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com indicando: spettacolo, numero di biglietti, settore (platea o galleria) e un telefono di riferimento. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati e pagati in cassa entro le 20.30 della sera dello spettacolo.

Info: www.lacalzamaglia.it





Sabato 4 marzo, alle 21, e domenica 5 marzo, alle 15.30, al Teatro Civico di Busca, la compagnia teatrale “J Sagrinà ‘d Sanciafré” presenta il nuovo spettacolo intitolato “La lettera maledetta”, una commedia teatrale in due atti di TreMagi. La compagnia di attori amatoriali di San Chiaffredo, nata nel 2003, festeggia il ventesimo anno di vita; gli interpreti dei personaggi sono: Michele Dovetta, Silvana Bernardi, Monica Barbero, Matteo Piola, Ines Tardivo, Davide Piola, Raffaele Berardo, Franco Mosca e Rita Peirona. La trama dello spettacolo racconta della lettera “maledetta”, la cui fama è degna del nome che porta: seminerà infatti una lunga scia di equivoci esilaranti fra i personaggi della commedia, che romperanno la quiete della casa di Dante, uno scrittore poco originale. Riuscirà l’artista a trovare la giusta ispirazione per il proprio bestseller nel clamore generale? Entrata libera, fino ad esaurimento dei posti.

Info: www.facebook.com/J-Sagrinà-d-Sanciafrè-545970152081348





Per la rassegna “Domeniche a teatro”, che accompagna le famiglie nei mesi invernali, appuntamento al teatro Toselli di Cuneo domenica 5 marzo alle 17.30 con lo spettacolo “Tre Piccioni con una favola” della giovane Compagnia di circo Cordata F.O.R. Consigliato per bambini dai 5 anni in su. Info: www.melarancio.com

A Piobesi d’Alba la rassegna di teatro di figura Burattinarte d’Inverno porta in scena per domenica alle 16.30 “Cose da Lupi”, spettacolo dove i protagonisti saranno i lupi delle fiabe, intagliati nel legno e realizzati con i più vari materiali dagli scultori-artisti di Zanubrio marionettes. Ingresso libero. Info: www.burattinarte.it/spettacolo/cose-da-lupi

Appuntamento con il teatro domenica a Monforte d’Alba con la formula del “the delle cinque”, che prevede l’offerta di the e biscotti agli spettatori e l’accesso gratuito allo spettacolo. Alle 17 la Compagnia In Palcoscenico di Torino proporrà "Carini ma un po' nevrotici” che racconta la storia di un mite commerciante rimasto appiedato in autostrada in una notte di pioggia, e un misterioso proprietario di una casa di campagna, che seppure un po'; controvoglia lo ospita per la notte. I due protagonisti hanno però entrambi qualcosa da nascondere: dietro l'apparente distaccata cordialità del padrone di casa, sembra infatti celarsi un feroce e spietato assassino, che sospetta il malcapitato commerciante di essere un giornalista, o addirittura un poliziotto venuto a indagare su di lui, e prende così a terrorizzarlo e a minacciarlo di morte. Ma, si sa, la collera del mite può essere ancora più tremenda, e in effetti scopriamo che neanche il nuovo arrivato è l'uomo tranquillo che dice di essere... Per scoprire la piena verità sui due strambi individui dovremo arrivare alla fine, in un crescendo dal ritmo vertiginoso, tra gag esilaranti miste a scoppi d'ira improvvisi,...e un soffice soufflé appena sfornato!

Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze

A Cuneo, in occasione della mostra I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese, alle 17, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo è in calendario “Mirabile mysterium”, concerto di musica vocale del Rinascimento Veneziano a cura di Elena Camoletto e Barbara Zanichelli, Conservatorio di Musica G.F. Ghedini. Esecuzione dal vivo di musiche vocali di autori del Rinascimento veneziano. Un concerto itinerante tra le opere in mostra. Prenotazione consigliata, posti limitati. Info: https://fondazionecrc.it





Mostre, iniziative per l’8 marzo e iniziative culturali





A Mango sabato 4 marzo alle 15 si inaugurerà nel salone Don Bosso la mostra fotografica “Vecchi mulini nei luoghi fenogliani” che presenta i mulini come centro della vita contadina di un tempo, sia da un punto di vista economico che sociale. Presentata in occasione del centenario fenogliano, questa mostra rappresenta un'importante testimonianza del periodo partigiano in quanto i mulini erano fonte di alimentazione, nascondigli e salvezza per i partigiani in fuga dai rastrellamenti.

La mostra si potrà visitare fino al 26 marzo. Domenica 5 marzo alle 17, nei locali della Pinacoteca delle Langhe Dino Rossello nato a Cortemilia dove vive e lavora, presenterà il suo libro “La vita sul filo”. Info: www.facebook.com/ass.manganum





Sabato 4 marzo a Neive appuntamento con la “Rassegna letteraria in rosa” che si propone di promuovere e sostenere le autrici locali. Alle ore 17.30 presso il “Museo Casa della donna selvatica”, nel bellissimo borgo storico, in piazza Italia di fronte al palazzo del Comune, è atteso l’incontro con Rosanna T. Vada, che presenta al pubblico presente la sua raccolta di poesie “In viaggio”. Ingresso libero. Sempre sabato aprirà la mostra di Martina Gagliardi “Fili e Trame”.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive e https://comune.neive.cn.it





I l Laboratorio di Resistenza Permanente, ospita un ciclo di lezioni di filosofia con Matteo Saudino che ha alle spalle una lunga carriera di insegnante nei licei e ha saputo sviluppare un approccio e un metodo che è in grado di avvicinare chiunque alla filosofia, spesso ritenuta troppo complessa. La prima lezione è dedicata a Socrate, Platone ed Epicuro: l’esistenza tra vizio, virtù e felicità si svolgerà sabato 4 marzo alle ore 18.30, nell’auditorium di Fontanafredda a Serralunga d’Alba. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info: www.fondazionemirafiore.it





Si conclude il ciclo di incontri con il professor Franco Nembrini su I Promessi Sposi sabato 4 marzo alle ore 16.30, nella Sala Lanteri di Cuneo. A tema sarà, con le parole stesse di Manzoni, “Il sugo di tutta la storia”. L’attenzione ritorna, dalle singole figure principali del romanzo e dalla loro vicenda umana e cristiana, sul filo conduttore della promessa di bene e di felicità inscritta nella vita dell’uomo, per vedere se e come essa può trovare adempimento, attraversando tutte le inquietudini e i drammi dell’esistenza. Necessario iscriversi a amicidonvittoriobordiga@gmail.com indicando in oggetto “Compagni di viaggio – 4 marzo 2023” e nel testo nome, cognome, recapiti e, se studenti, la scuola e la classe frequentata. Le prime tre conversazioni sono già visibili sul canale YouTube AmiciDonVittorioBordiga.





Il collettivo cuneese Zaratan organizza un tour guidato gratuito nella Cuneo che cambia, per visitare angoli insoliti della città e cogliere le trasformazioni della società e dello spazio urbano. Un percorso di circa quattro chilometri a piedi con otto tappe raccontate da persone con una storia che li lega a quei luoghi. Appuntamento sabato 4 marzo, alle ore 15.00 davanti alla stazione ferroviaria, con ritorno verso le 17.30 nello stesso luogo. Alla fine del tour sarà offerta una merenda ristoratrice. Info: www.facebook.com/CollettivoZaratan , iscrizioni anche scrivendo a info@zoeincitta.it. Numero massimo partecipanti: 25.





Domenica 5 marzo, al Museo Civico "Federico Eusebio" di Alba alle ore 16, torna l’iniziativa “Depositi aperti”, speciale Scienze naturali. La visita, condotta da un esperto del Museo, permetterà di scoprire i reperti naturalistici conservati nelle sale sotterranee, solitamente non visibili. Sarà anche l’occasione per riflettere sull’importanza dei depositi museali in un’ottica di valorizzazione, conservazione e ricerca. Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio





Per la Giornata Internazionale della Donna, i musei di Saluzzo dedicano una visita tematica speciale che si svolgerà domenica 5 marzo alle ore 15.30. La prenotazione agli eventi è consigliata. Per festeggiare le tante virtù della femminilità MuSa propone a tutti i visitatori un itinerario ad hoc fra le sue sale incentrato sull'incantevole mondo femminile. Fra arte e storia, i visitatori saranno introdotti e guidati in un percorso organizzato appositamente per far riscoprire cosa significasse essere donna in tempi ormai remoti. La visita guidata “Le Donne di Saluzzo” partirà dalla Castiglia e condurrà al Museo della Civiltà Cavalleresca e nelle sale del Museo Civico Casa Cavassa, rendendo omaggio alle donne che hanno lasciato un segno importante nella storia saluzzese. Il costo della visita guidata è di 8 euro a persona, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati. Info: https://visitsaluzzo.it/events





Anche a Cuneo sono in programma iniziative e mostre per la rassegna “8 marzo è tutto l’anno”.

Sabato 4 marzo dalle 9 alle 12 alla Casa del Fiume ci sarà un Laboratorio espressivo alla scoperta del femminile, per sviluppare ed integrare le proprie risorse personali.

Sempre sabato dalle 9 alle 12 verrà distribuito il pane come simbolo della quotidianità in corso Nizza 12. Alle 16 al Museo Diocesano è in calendario “Viaggio ai confini della terra”, laboratorio per famiglie con bambini (età consigliata 5-12 anni). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Alle 16.30 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo è in programma la presentazione del progetto “SvelArti. Donna, Vita, Libertà!”, a seguire la visita guidata alla mostra d’arte presso le sale espositive di Palazzo Santa Croce, via S. Croce 6. Info e programma completo della rassegna: www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html .

Domenica 5 marzo ore 10.30 presso il Museo Diocesano San Sebastiano a Cuneo ci sarà la visita guidata “Il museo al femminile” a cura dei Volontari per l’Arte. Un viaggio attraverso la storia e l’allestimento del museo incentrato sulle figure femminili presenti nelle opere e nei racconti del passato. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Info: www.museodiocesanocuneo.it





Riapre il Castello della Manta del Fai. Si potrà visitare dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18, da giugno ad agosto dalle 11 alle 19. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta





A Bra riaprono i musei civici: “Craveri” di storia naturale e il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa. La domenica e festivi si potranno visitare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Resta ancora chiuso il Museo del Giocattolo al centro “Arpino”, la cui riapertura è prevista ad aprile. Info: www.turismoinbra.it





I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 10 aprile.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info e prenotazioni per gli eventi correlati: www.fondazionecrc.it e www.facebook.com/FondazioneCRC





A Bene Vagienna si possono visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info e orari: www.amicidibene.it





Presso la Fondazione Ferrero di Alba è stata allestita la nuova mostra “L’invenzione della felicità - The Invention of Happiness”, dedicata al genio fotografico di Jacques Henri Lartigue. Il percorso espositivo presenta 120 immagini, tra album di famiglia e scatti iconici che Lartigue ha collezionato nel corso della sua esistenza, e abbraccia un arco temporale che va dagli inizi amatoriali, fino alla consacrazione artistica avvenuta nel 1963, quando quasi settantenne il Moma di New York decide di dedicargli un’importante personale, curata da John Szarkowski. La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo. Aperta nel fine settimana sabato, domenica e festivi 10 – 19. Ingresso libero.

Info: www.fondazioneferrero.it