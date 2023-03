Con il fim "Anche io " al cinema con Zonta Club Saluzzo

In occasione della Festa della Donna, lunedì, 6 marzo alle 20,30 alla Multisala Italia, in piazza Cavour, verrà proiettato il film “Anche io. The said” offerto alla cittadinanza dallo Zonta club Saluzzo.

Una pellicola, che come lo precedenti vuol far riflettere su temi femminili e di attualità.

La pellicola diretta da Maria Schrader che ha ottenuto anche una candidatura ai Golden Globes, uscita nelle sale a gennaio di quest’anno, racconta l'inchiesta fatta dalle giornaliste del New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan), sugli abusi sessuali di Harvey Weinstein.

Un lavoro che ha portato non solo a galla lo scandalo dei reati perpetrati dall'ormai ex produttore cinematografico, ma che ha anche rotto il silenzio sul tema delicato delle violenze sessuali a Hollywood, lanciando in tutto il mondo il movimento #Metoo.

Ingresso libero.