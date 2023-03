Per l'8 marzo a Genola: "Muse", una "lezione spettacolare" della professoressa Serena Fumero

Torna a Genola l'appuntamento culturale per la Festa della Donna.

Anche quest'anno infatti, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Consulta per le Pari Opportunità, coordinata da Elisabetta Lamberto, invita a partecipare alle proprie iniziative in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

La musa è chi ispira il poeta e, più in generale, l’artista. Gli artisti invocavano le muse per ricevere aiuto e ispirazione. L'ispirazione può avere un significato tra lo spunto o lo stimolo creativo e il ruolo che hanno le muse è attivare negli individui una sorta di forza interiore che li spinge a migliorarsi e a raggiungere un determinato obiettivo, non necessariamente artistico."

Come detto, accompagnerà il pubblico lungo la serata la professoressa Serena Fumero, museologa e performer, referente dei servizi educativi e delle attività della Palazzina di caccia di Stupinigi e dell'Abbazia di sant'Antonio di Ranverso. Fumero è insegnante di didattica museale al Master IULM in museologia Europea e di Storia dell'arte e Tecniche performative per le arti visive alla Libera Accademia Novalia di Alba. E' inoltre curatrice di allestimenti ed eventi in svariate gallerie d'arte e in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.