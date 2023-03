Pittura, musica e poesia: inaugurata a Bra l’antologia artistica di Franco Gotta (FOTO)

"L’arte è tutto ciò che in maniera manifesta, concreta e percepibile nella realtà esprime uno stato d’animo, un’emozione interiore, una 'percezione divina', esibita, tramutata in concreto, in un’opera materica di qualsiasi disciplina essa sia".

Parole del filantropo braidese Matteo Gotta, che ha presentato così l’esposizione del pittore Franco Gotta in mostra a palazzo Mathis (piazza Caduti della Libertà, 20) con “un periodo di vita, arte e amicizia”, riassunto nel titolo “Ricordi e riflessi”.

Un racconto per immagini di come in alcuni fortunati casi i talenti e le passioni di un padre possano essere recepiti dal figlio, che aggiunge: "Il colore impregnato nelle sue opere è un 'totem' di energia e potenza che dona sollievo ai tormenti dell’anima umana e la sua arte si sviluppa sempre e comunque, nella direzione della passione, dell’amore, del sentimento. Immortalare una passione, uno stato d’animo vissuto, in una tela, è farla vivere per l’eternità, è una grandiosa catarsi alle inquietudini umane".

L’inaugurazione è stata nel pomeriggio di sabato 4 marzo e ha richiamato un foltissimo pubblico che ha potuto apprezzare la ricca rassegna di lavori.

"C’è il mio intimo desiderio di ritrovare emozioni godute nel tempo di anni vissuti al servizio dell’arte. Musica, poesia e pittura unite in un connubio per serate donate al pubblico braidese e non solo", ha spiegato il pittore.

Qualche dettaglio, giusto per farvi entrare nel clima. Oltre a quelli di Gotta, sono esposti dipinti di Carlo Sismonda, Alfredo Nannoni, Simonetta Carpini, Carlo Ricci, Massimiliano Morandelli, Albino Galvano e una citazione particolare alla pittrice Vittoria Negro.

Per la poesia sono scesi in campo Bernardo Negro da Bra e Francesco Marchino da Pocapaglia con liriche che sono state declamate dalla voce di Laura Padreddii, del gruppo Amici dell’Arte.

Per la Provincia c'era il consigliere Bruna Sibille. L’Amministrazione braidese è stata rappresentata dal vicesindaco Biagio Conterno, dall'assessore Luciano Messa, dal presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura, Fabio Bailo, che ha presentato l’evento al quale hanno preso parte ospiti illustri. Tra questi ultimi ricordiamo il giallista Mauro Rivetti, ambasciatore del Caffè Letterario, lo scrittore Pino Berrino, gli artisti Vittoria Negro, Maura Forneris, Riccardo Testa, Francesca Semeraro, Manuela Fissore, Flavia Barberis presidente dell'associazione Albedo, Agata Comandè della Condotta Slow Food, il conduttore tv Claudio Calorio e tanti altri.

La colonna sonora è stata a cura di Maria Bongiovanni, Margherita Leone,

Marco Pagano, Anna Chiara Toselli (tutti al pianoforte) e Guido Muratore (violoncello), autori di virtuosismi musicali dal sapore di un sogno, bagnato nel calice della vita.

"Una vita tutta imperniata di armonia, come le tele di Franco Gotta, dove prima di ogni altro elemento stilistico vince e si esalta il colore, espressione della passione, che deve esplodere dentro ciascuno di noi. La sua arte pittorica è sicuramente una poetica metafisica, intenta a creare suggestioni dell’Io. Con grande intuizione trasporta nelle opere stati d’animo vissuti, suscitando all’occhio dell’osservatore un’empatia emozionale", conclude Matteo Gotta.

La mostra sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 26 marzo con il seguente orario: il lunedì, giovedì e venerdì in orario 9/12.30 e 15/18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Info: Ufficio Turistico della Città di Bra al numero 0172.430185, turismo@comune.bra.cn.it. Non resta che andarci!