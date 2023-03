A Piozzo c’è la fibra ottica di Isiline

Anche Piozzo rientra tra i comuni raggiunti dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), che può permettere di raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps: con Isiline, infatti, è possibile attivare il servizio in ben 418 unità immobiliari del comune cuneese attraverso una procedura semplice e che permette l’attivazione della nuova linea ultraveloce in pochi e veloci passi.

Isiline infatti, una volta sottoscritto il contratto, si occuperà di collegare l’infrastruttura in strada (realizzata da Open Fiber) con le abitazioni e le aziende sul territorio comunale, portando direttamente dentro gli edifici il cavo in fibra ottica e collegandolo al router, per poi permettere l’attivazione della connessione. In questo modo, molti abitanti e aziende di Piozzo potranno accedere alla Banda Ultra Larga e di conseguenza accedere al web con maggiore velocità e affidabilità, anche con molti dispositivi connessi alla rete.

La fibra ottica FTTH, infatti, attualmente è il miglior servizio disponibile sul mercato in quanto, grazie alle proprie caratteristiche, fornisce prestazioni elevate e di gran lunga superiori a tutte le precedenti tecnologie (Fibra misto rame, Adsl, antenne, ecc…). In alternativa, a Piozzo è anche possibile attivare l’FWA in 691 unità immobiliari con una velocità massima di 100 Mbps.

Isiline, provider presente sul territorio piemontese dal 1995, negli ultimi anni si è occupato di portare connessioni ultraveloci nel maggior numero possibile di centri abitati in tutto il Piemonte: presenza sul territorio e vicinanza alla propria clientela sono caratteristiche fondamentali di Isiline, che infatti mette a disposizione dei propri utenti un punto vendita vicino al comune di Piozzo. A Fossano, in via Roma 32, è possibile accedere ad uno dei negozi per richiedere informazioni e sottoscrivere il contratto. In alternativa è anche possibile recarsi nei punti vendita di Cuneo (piazza Europa 22), Saluzzo (via Torino 48/A) e Carmagnola (via Valobra 129).

Si può anche telefonare al 0175-292929 oppure completare in totale autonomia l’acquisto direttamente su shop.isiline.it .