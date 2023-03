“L’insegnamento a misura dell’allievo”: lunedì 6 marzo a Bra un seminario per gli insegnanti

"L’insegnamento a misura dell’allievo". Questo il titolo del seminario in programma per il pomeriggio di lunedì 6 marzo a Palazzo Mathis a Bra (piazza Caduti per la Libertà 20) con inizio alle ore 15.30.

L’incontro è promosso dalla sede braidese dell’Università Telematica Pegaso, dell’Università Mercatorum e dell’Università San Raffaele di Roma.

Docenti, educatori e studenti universitari si intratterranno in una conversazione con l’autore sui temi che il professore associato di Pedagogia Sperimentale Vincenzo Bonazza – ospite dell’incontro – ha trattato nel volume "Individualizzazione e scuola. Il modello di apprendimento, la strategia didattica, la ricerca empirica", edito da Franco Angeli.

I lavori verranno introdotti da Salvatore Scommegna, presidente della Cooperativa Chianoc. Dopo l’intervento del professore Vincenzo Bonazza, le conclusioni saranno affidate al dottor Vincenzo Maffettone, responsabile nazionale Multiversity sede di Bra, Alba, Cuneo Barolo e Imperia. L’incontro è aperto a tutti, in special modo agli insegnanti.